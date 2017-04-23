Лионель Месси в концовке поединка 33-го тура чемпионата Испании принес победу «Барселоне» над мадридским «Реалом» в драматичном «эль-класико», после которого «сине-гранатовые» догнали «сливочных» по числу набранных очков и по дополнительным показателям обошли заклятого конкурента и взобрались на вершину турнирной таблицы. Правда, «Реал» провел на 1 игру меньше. Борьба за чемпионство разгорается с новой силой.



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«Реал» — «Барселона» — 2:3

23 апреля. Мадрид. «Сантьяго Бернабеу». 81 044 зрителя.

Судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе).

«Реал»: Навас — Карвахаль, Начо, Серхио Рамос, Марсело, Кроос, Модрич, Каземиро (Ковачич, 70), Бейл (Асенсио, 39), Бензема (Хамес Родригес, 82), Криштиану Роналду.

«Барселона»: тер Стеген — Пике, Умтити, Альба, Серхи Роберто, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Пако Алькасер (Андре Гомеш, 70), Суарес, Месси.

Голы: 1:0 — Каземиро (28), 1:1 — Месси (33, пас — Ракитич), 1:2 — Ракитич (73), 2:2 — Хамес Родригес (85, пас — Марсело), 2:3 — Месси (90+2, пас — Альба).

Предупреждения: Каземиро (12), Умтити (39), Карвахаль (77), Ковачич (81), Месси (90+3).

Удаление: Серхио Рамос (77).

Удары: 22−15.

Удары в створ ворот: 15−9.

Удары в каркас ворот: 1−0.

Владение мячом: 43%-57%.

Победный гол Лео Месси на излете встречи стал для аргентинца 500-м в составе «Барселоны» во всех турнирах, начная с 2003 года. Он ярко отпраздновал это событие и предсказуемо получил за свой перфоманс желтую карточку.

Открывший счет в матче «Реал» не только упастил преимущество, но и вынужден был отыгрываться, пропустив на 73-й минуте от Ивана Ракитича.

И, несмотря на удаление Серхио Рамоса, «сливочным» это удалось — Хамес Родригес восстановил равновесие, отличившись всего через 3 минуты после выхода на замену.

Однако главное событие Лео Месси, получивший в ходе игры по зубам от хитро выставленного в сторону локтя Марсело, приберег на десерт.



Фото: Reuters

Марсело разбил лицо аргентинцу на 20-й минуте, когда счет еще не был открыт.

Немного полежав на газоне, Месси заткнул окровавленный рот кляпом, а через 12 минут уже забил свой первый мяч в поединке. Ну и в концовке оформил дубль, став главным героем «эль-класико».

Причем к победному мячу Месси привела ошибка его обидчика — защитника «Реала» Марсело, не сумевшего прервать контратаку «Барселоны». Марсело взял вину на себя.

— Это была ошибка. Такое может случиться с кем угодно, но я беру вину на себя. Мы атаковали, несмотря на то что находились в меньшинстве, так как чувствовали, что чем дальше находится мяч от наших ворот, тем лучше. Что касается вопроса о красной карточке Серхио Рамоса, то я не хочу говорить о судьях, — со ссылкой на Marca приводит « Чемпионат » слова Марсело.



Фото: Reuters



Фото: laliga.es

До финиша чемпионата «Барселоне» осталось провести 5 матчей, «Реалу» — 6.



Фото: Reuters







Фото: Reuters

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