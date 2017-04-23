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Одноклубник белорусского футболиста Сергея Кисляка покончил жизнь самоубийством

24.04.2017 13:20 — Разное | Tut.by  
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Бывший защитник сборной Чехии по футболу Франтишек Райторал найден мертвым в своей квартире в Турции, наиболее вероятной причиной смерти называется самоубийство. Об этом сообщает Би-би-си.


Франтишек Райторал. Фото: gaziantepspor.org.tr

По данным телеканала, 31-летний спортсмен повесился. Это подтвердил президент турецкого «Газиантеспора», за который выступал футболист, Ибрагим Кызыл.

— К сожалению, я могу подтвердить, что информация о самоубийстве верна. Не понимаю причины его поступка, он был в хорошем настроении, я не замечал у него каких-то проблем, — сказал глава клуба.

Франтишек Райторал провел 14 встреч за сборную Чехии, участвовал в чемпионате Европы 2012 года. Четырежды (2011, 2013, 2015, 2016) становился чемпионом Чехии в составе клуба «Виктория», в 2011 году выиграл Кубок Чехии, в 2011 и 2015-м — Суперкубок страны. В 2014 году пробовал свои силы в германской бундеслиге, на правах аренды сыграв 7 матчей за «Ганновер-96».

В 2016 году перешел в «Газиантеспор», где выступает также полузащитник сборной Беларуси Сергей Кисляк. За турецкий клуб Райторал провел 19 матчей.

 
 
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Бывший защитник сборной Чехии по футболу Франтишек Райторал найден мертвым в своей квартире в Турции.

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