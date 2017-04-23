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Белоруска выиграла марафон в Варшаве
Белоруска Анастасия Иванова одержала победу в классическом марафоне на соревнованиях ORLEN Warsaw Marathon, которые прошли 23 апреля в Варшаве, сообщает официальный
Прошедшие в польской столице состязания имеют серебряный уровень Междунароной федерации легкой атлетики (IAAF), в них участникам предлагаются на выбор две дистанции: 10 км или классический марафон.
Белоруска Анастасия Иванова победила на марафонской дистанции с результатом 2 часа 28 минут 44 секунды. Серебряной медалисткой стала Изабела Тжаскальска из Польши (2:29.55), бронза у Виолы Ятор из Кении (2:30.03).
Еще одну победу везет в Беларусь Светлана Куделич, которая стала первой на дистанции 10 км с результатом 33 минуты 12 секунд.
На марафонской дистанции у мужчин выступил белорусский спортсмен Геннадий Жаворонков, который стал 36-м в абсолютном зачете с результатом 2 часа 42 минуты 25 секунд. Борислав Яровой занял 66-е место (2 часа 48 минут 20 секунд), а Игорь Долбик оказался 94-м (2:50.56).
На дистанции 10 км у мужчин Юрий Каптеров стал 7-м (29.56), Владислав Прямов — 10-м (30.01), Артем Логиш — 12-м (30.08), Игорь Тетерюков (30.35) — 15-м, Дмитрий Граматовский (31.03) — 22-м, Андрей Братухин (32.47) — 38-м, Михаил Братухин (33.16) — 46-м, Алексей Чемоданов (33.55) — 62-м.
В женских соревнованиях на дистанции 10 км Ольга Дубовская заняла 8-е место (35.27).
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Белоруска Анастасия Иванова одержала победу в классическом марафоне на соревнованиях ORLEN Warsaw Marathon, которые прошли в Варшаве.
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