Белоруска Анастасия Иванова одержала победу в классическом марафоне на соревнованиях ORLEN Warsaw Marathon, которые прошли 23 апреля в Варшаве, сообщает официальный сайт БФЛА.



Белоруска Анастасия Иванова (в центре) с трофеем марафона в Варшаве. Фото: Tomek Gola, facebook.com/ORLENMarathon

Прошедшие в польской столице состязания имеют серебряный уровень Междунароной федерации легкой атлетики (IAAF), в них участникам предлагаются на выбор две дистанции: 10 км или классический марафон.

Белоруска Анастасия Иванова победила на марафонской дистанции с результатом 2 часа 28 минут 44 секунды. Серебряной медалисткой стала Изабела Тжаскальска из Польши (2:29.55), бронза у Виолы Ятор из Кении (2:30.03).

Еще одну победу везет в Беларусь Светлана Куделич, которая стала первой на дистанции 10 км с результатом 33 минуты 12 секунд.

На марафонской дистанции у мужчин выступил белорусский спортсмен Геннадий Жаворонков, который стал 36-м в абсолютном зачете с результатом 2 часа 42 минуты 25 секунд. Борислав Яровой занял 66-е место (2 часа 48 минут 20 секунд), а Игорь Долбик оказался 94-м (2:50.56).

На дистанции 10 км у мужчин Юрий Каптеров стал 7-м (29.56), Владислав Прямов — 10-м (30.01), Артем Логиш — 12-м (30.08), Игорь Тетерюков (30.35) — 15-м, Дмитрий Граматовский (31.03) — 22-м, Андрей Братухин (32.47) — 38-м, Михаил Братухин (33.16) — 46-м, Алексей Чемоданов (33.55) — 62-м.

В женских соревнованиях на дистанции 10 км Ольга Дубовская заняла 8-е место (35.27).