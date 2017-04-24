Президент Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества заинтересовался медузами, которые поедают друг друга, и отметил, что ему тоже приходится смотреть, чтобы никто не съел Россию.

"То, чем я занимаюсь, надо будет поближе познакомиться с вашими результатами работы… Приходится все время смотреть, чтобы нас никто не съел, оглядываться по сторонам. Посмотреть, что в природе происходит, очень полезно", — сказал президент Российской Федерации.