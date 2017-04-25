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Беларусь готовит приватизацию десяти госпредприятий

26.04.2017 12:33 — Разное | БДГ  
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Условия программы Беларуси с Международным валютным фондом предусматривают приватизацию десяти предприятий. Пока перечень таких предприятий не согласован на государственном уровне.

Об этом сообщает БелаПАН со ссылкой на эксперта в финансовых кругах. По его словам, МВФ также рекомендует белорусским властям для повышения эффективности госсектора передать госпредприятия от министерств и концернов под управление единой структуре.

«Если будет создаваться холдинг и он станет рыночным образом управлять госпредприятиями, то международные финансовые организации готовы помочь Беларуси в этом направлении и привлечь специалистов, которые знают, как эта система управления госпредприятиями работает в мире», - сказал эксперт.

Напомним, что целью переговоров с МВФ, которые длятся уже с весны 2015 года, является выделение кредита на 3,5 млрд долларов. Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб называет две причины, по которым МВФ не выделяет кредит Беларуси:

«МВФ может дать кредит только под согласованную программу реформ. А во-вторых, МВФ хочет, чтобы эта программа была подписана президентом – нужны гарантии необратимости реформ. Пока Беларусь не эти условия не пошла, потому до сих пор Беларусь и не увидела кредит МВФ».

19-21 апреля делегация Беларуси приняла участие в весенней сессии Советов управляющих МВФ и группы Всемирного банка в Вашингтоне.

 
 
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Условия программы Беларуси с Международным валютным фондом предусматривают приватизацию десяти предприятий. Пока перечень таких предприятий не согласован на...

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