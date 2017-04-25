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Беларусь готовит приватизацию десяти госпредприятий
Условия программы Беларуси с Международным валютным фондом предусматривают приватизацию десяти предприятий. Пока перечень таких предприятий не согласован на государственном уровне.
Об этом сообщает
«Если будет создаваться холдинг и он станет рыночным образом управлять госпредприятиями, то международные финансовые организации готовы помочь Беларуси в этом направлении и привлечь специалистов, которые знают, как эта система управления госпредприятиями работает в мире», - сказал эксперт.
Напомним, что целью
«МВФ может дать кредит только под согласованную программу реформ. А во-вторых, МВФ хочет, чтобы эта программа была подписана президентом – нужны гарантии необратимости реформ. Пока Беларусь не эти условия не пошла, потому до сих пор Беларусь и не увидела кредит МВФ».
19-21 апреля делегация Беларуси
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Условия программы Беларуси с Международным валютным фондом предусматривают приватизацию десяти предприятий. Пока перечень таких предприятий не согласован на...
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