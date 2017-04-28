На днях стало известно, что столичный «Дримлэнд» прекращает работу в привычном режиме парка аттракционов и меняет формат. Какие изменения коснутся территории и когда минчан ждет открытие новой площадки, узнала AFISHA.TUT.BY.



Схема предоставлена парком

— На территории «Дримлэнда» мы хотим сделать урбан-парк — городской парк с зонами активного отдыха, — рассказывает директор компании «Кит Солюшнс» (которая занимается управлением сухого парка «Дримлэнд») Алексей Подрез. — Он будет рассчитан на посетителей разного возраста, но упор будет сделан на молодежный отдых, а не на детский. Те аттракционы, которые сейчас в парке, мы в мае демонтируем и продадим, а запустим веревочные городки, скалодромы, лазертаг, лучный бой, тир, квесты. Будем ориентироваться на московский парк Горького.

— Какие фестивали ждут парк в обновленном формате?

— На сегодня у нас уже предварительно забронировано 60% летних выходных под разного рода и масштаба фестивали. Это и уже проходившие здесь FSP, Vulitsa Ezha, «Мозгобойня», а также фестиваль битбокса, ЗОЖ-фестивали, фестиваль кавер-бендов на регулярной основе.



Схема предоставлена парком

Алексей уточняет, что на территории парка останется три зоны, которые могут сдавать в аренду под мероприятия как все целиком, так и по отдельности. Это территория аквапарка, входная группа с выложенной плиткой площадкой (рассчитана на 3−5 тысяч человек) и сухой парк, который сейчас модернизируется. На танцпол последнего, по оценкам руководства, поместится 15−20 тысяч человек — то есть он не уступит «Минск-Арене» (площадь танцпола — 8 тысяч квадратных метров). В то же время, подчеркивает Алексей, для таких событий, как «А-фест», аудитория которых под 100 тысяч человек, площадка будет тесная.



Фото с фестиваля FSP. Автор: Дарья Лобанова, TUT.BY

О том, как будет строиться политика ценообразования, Алексей отвечает с оговорками:

— Пока планируем, что вход в парк в будние дни и в выходные, если не проходит никаких фестивалей, будет бесплатным. За дополнительные развлечения (веревочный городок, лазертаг и т.д.) придется платить отдельно. Мы протестируем такой вариант и будем смотреть, удобен ли он, или же лучше переходить к формату с единым входным билетом. Во время же фестивалей и других событий в выходные вход будет платным.



Фото с фестиваля FSP. Автор: Дарья Лобанова, TUT.BY

В обновленном формате «Дримлэнд» откроется уже во второй декаде мая. К тому моменту в парке обновят инфраструктуру, поставят стационарные точки общепита, откроют веревочный городок, лазертаг, уличный тир и остальное.

— 12 мая у нас первое подтвержденное мероприятие с корпоративным клиентом, а 13−14 мая запускается Vulitsa Ezha, — подтверждает Алексей. — Аттракционы будут уезжать из парка постепенно. Понять, насколько этот шаг выгоден и рентабелен, можно будет уже в сентябре, пока же ждем всех в гости в обновленный «Дримлэнд».



Фото с фестиваля FSP. Автор: Дарья Лобанова, TUT.BY