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В России испытывают новый кровезаменитель для солдат

29.04.2017 17:00 — Разное | Tut.by  
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Минобороны РФ испытывает для Вооруженных сил новый отечественный заменитель крови, переносящий кислорода больше, чем аналоги. Об этом сообщает ТАСС.


Фото: independent.co.uk

Его финальные испытания пройдут в июне, сообщил заместитель начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ генерал-майор Роман Кордюков. «В настоящее время завершен первый этап клинических испытаний. В ближайшее время, в июне 2017 года, мы планируем перейти к окончательному этапу», — сказал он.

Генерал уточнил, что новый кровезаменитель «обладает выдающимися характеристиками, среди них — независимость от группы крови и резус-фактора человека, безопасность в отношении передачи опасных инфекций, а также способность переносить значительно большее количество кислорода, чем существующие аналоги».

«Данный кровезаменитель значительно повышает вопросы транспортирования, что очень актуально при необходимости оказания помощи человеку, находящемуся на значительном удалении», — добавил Кордюков.

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Его финальные испытания пройдут в июне.

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