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Революция: изобретена искусственная матка, которая будет спасать недоношенных младенцев

30.04.2017 08:30 — Разное | Tut.by  
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Недавно мы разговаривали с популяризатором науки из России Асей Казанцевой. Писательница, биолог рассказала о мифах про ГМО, ВИЧ, а также про новейшие разработки в области репродуктивных технологий — возможности редактировать гены в живых клетках и будущее изобретение искусственной матки.

Конечно, еще далеко до того времени, когда эмбрион может быть полностью выращен в искусственной матке, но американским ученым удалось выходить недоношенных ягнят с ее помощью.


Искусственная матка выглядит, как большая пластиковая сумка

Искусственная матка обеспечивает эмбрионы всем необходимым для развития и созревания, включая непрерывное кровоснабжение и защитный слой амниотической жидкости.

Ученые полагают, что их изобретение однажды сможет помочь выхаживанию и недоношенных младенцев. Испытания на людях, возможно, начнутся через несколько лет.

Искусственную матку сконструировали и создали ученые из детской больницы Филадельфии. Они отмечают, что искусственная матка не является заменой материнской утробе, она лишь позволяет поддержать жизнеспособность рожденных раньше срока.

В настоящее время в мире выхаживают недоношенных младенцев, появившихся на свет на сроке примерно 23 недель и более. Их помещают в специальные инкубаторы, подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких.


Изобретение ученых — пластиковая сумка-матка содержит смесь теплой воды и солей, схожую по составу с амниотической жидкостью, окружающей эмбрион в утробе в естественных условиях.

Эта жидкость вдыхается и проглатывается растущим плодом так же, как это обычно происходит в утробе матери. Литры этой смеси постоянно проходят через искусственную матку, обеспечивая непрерывную подачу кислорода и питательных веществ.

Помещенный в этот мешок ягненок не может получать кислород и питательные вещества через плаценту, но его пуповину подключают к специальному аппарату, который вырабатывает эти вещества.

Главная задача искусственной матки — помочь созреванию бронхолегочной системы плода. У детей, появляющихся на свет на сроке менее 23 недель, практически нет шансов на выживание, в 23 недели выживаемость составляет уже 15%, в 24 недели — 55%, а в 25 недель — 80%.

В результате исследований установлено, что недоношенные ягнята, чье физиологическое плодное развитие находилось на том же уровне, что и у 23-недельных младенцев, хорошо развивались, находясь в искусственной матке.

Ягнята были рождены спустя 28 дней нахождения в ней и начинали дышать самостоятельно.

Создателям искусственной матки предстоит еще решить ряд проблем, например, как избежать внутриутробной инфекции или обеспечить эмбрион достаточным количеством гормонов, но начало революции в деторождении положено!

 
 
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