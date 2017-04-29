Ханок озвучил суммы гонораров за "Малиновку" /

Социальные сети буквально кипят высказываниями по поводу запрета народным артистам Беларуси Ядвиге Поплавской и Анатолию Ярмоленко исполнять всенародно любимые хиты Эдуарда Ханка, о чем он уведомил Министерство культуры Беларуси, телеканалы и концертные организации накануне. Sputnik снова связался с композитором, чтобы узнать его мнение по поводу высказываний представителей шоу-бизнеса и многочисленных слушателей.



© Sputnik Андрей Александров Обиды Эдуарда Ханка и реакция артистов

"Сколько угодно можно говорить о том — правильно это, или не правильно, но я хорошо знаю шоу-бизнес, я в нем работал и до сих пор за ним слежу. Обратите внимание на одну вещь: они готовят тур по Беларуси, и если бы я их предупредил тогда, когда они начали тур, тур бы сорвался и я снова был бы виноват", — сказал Ханок.

Композитор считает, что люди всегда найдут причину, по которой можно быть правым для одних, и неправым для других, по этому главное — закон.

Сегодня композиторы должны продавать песни, ибо на так называемые "авторские", по его словам, прожить невозможно. Ханок озвучил схему, по которой певцы зарабатывают в обход авторов своих песен.

"Слава Богу, что я человек обеспеченный и живу на совсем другие деньги, иначе я бы уже с голоду умер, — добавил наш собеседник.

Sputnik Беларусь выражает надежду на мирное урегулирование, и рассчитывает на добрую волю сторон конфликта, с учетом отношения к нему многочисленных зрителей.

Полную версию откровенного телефонного разговора с Э. Ханком слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.