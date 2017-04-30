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H.O.G. Spring Challenge: зато как погуляли
30.04.2017 21:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Мотофестиваль H.O.G. Spring Challenge начался возле Кургана Славы и прошел сразу на 10 площадках в центре Минска: живая музыка, летающие мотоциклисты, мотоэстафета и средневековые конкурсы для рыцарей в косухах.
Корреспонденты Sputnik работали на разных точках, чтобы те, кто не имел возможности присоединиться к празднику, все-таки смогли почувствовать эту атмосферу.
Мероприятие организовано клубом H.O.G. Iron Birds при поддержке Harley-Davidson России и СНГ, Минского городского исполнительного комитета, УГАИ МВД Республики Беларусь и направлено на укрепление дружеских отношений между странами и развитие туризма в Беларуси.
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Смотрите в фотоленте Sputnik, как любители активного отдыха и Harley-Davidson расслаблялись в воскресенье в Минске на полную катушку.
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