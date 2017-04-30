Мотофестиваль H.O.G. Spring Challenge начался возле Кургана Славы и прошел сразу на 10 площадках в центре Минска: живая музыка, летающие мотоциклисты, мотоэстафета и средневековые конкурсы для рыцарей в косухах.

Корреспонденты Sputnik работали на разных точках, чтобы те, кто не имел возможности присоединиться к празднику, все-таки смогли почувствовать эту атмосферу.

Мероприятие организовано клубом H.O.G. Iron Birds при поддержке Harley-Davidson России и СНГ, Минского городского исполнительного комитета, УГАИ МВД Республики Беларусь и направлено на укрепление дружеских отношений между странами и развитие туризма в Беларуси.