«Беларуськалий» пытается вернуть деньги за проблемное оборудование, российский поставщик банкротится

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Компании выдвинули друг к другу в судах претензии: белорусы требуют 120 млн росс. рублей, «Пензахиммаш» - 320 млн росс. рублей.

В ОАО «Беларуськалий» считают, что попытка обанкротить пензенское ОАО «Пензхиммаш» связана с нежеланием собственников российской компании возвращать долг 120 млн росс. рублей за поставку неисправного оборудования, пишет «Коммерсант». Как следует из материалов дела, рассматриваемого Экономическим судом Минской области Республики Беларусь, в марте 2010 года между «Пензхиммашем» и белорусским ОАО «Беларуськалий» был заключен договор на поставку шнековой мешалки с обезвоживающим элеватором на сумму 120 млн росс. рублей. С января 2011 года по февраль 2012 года оборудование было поставлено, к началу 2013 года на «Беларуськалии» его смонтировали, однако выяснилось, что отдельные части агрегата выполнены с дефектами и мешалка непригодна к использованию. В частности, недостатки были выявлены на приводном вале элеватора и ковшовой цепи. Наличие дефектов признали обе стороны, о чем говорит акт обследования «Пензхиммаша» от ноября 2014 года.

Не удовлетворившись качеством оборудования, белорусское предприятие приняло решение в одностороннем порядке расторгнуть контракт. «Пензхиммаш» безуспешно пытался оспорить это в российском арбитраже, и 12 января 2017 года Экономический суд Минской области взыскал с пензенского предприятия 120 млн росс. рублей в пользу белорусской компании, попытка оспорить решение в апелляционной инстанции не увенчалась успехом, и в феврале этого года решение вступило в силу.

Кроме того, в августе 2016 года белорусское предприятие подало иск о взыскании с «Пензхиммаша» 93,5 млн росс. рублей за еще одну поставленную в Беларусь аналогичную мешалку со схожими дефектами. В сумму иска входят неустойка — 18,7 млн росс. рублей и понуждение к безвозмездному устранению недостатков — 74,8 млн росс. рублей.

По мнению представителей «Беларуськалия», поданный 31 марта этого года иск о банкротстве «Пензхиммаша» — попытка избежать выплат по крупному долгу, поскольку, как пояснил „Ъ“ юрисконсульт юридического отдела ОАО «Беларуськалий» Андрей Исаеня, в случае принятия решения о банкротстве белорусское предприятие окажется в последней очереди кредиторов и, скорее всего, ничего не получит.

Напомним, что поводом для иска стал не возвращенный заводом заем. В начале февраля арбитраж удовлетворил гражданский иск ООО «НПК „Кедр‑89“» о взыскании с «Пензхиммаша» 2,1 млн росс. рублей. Согласно материалам дела, 17 июня 2016 года завод заключил с «Кедром‑89» договор займа на 2 млн росс. рублей на срок до 30 июня того же года под 17,5 % годовых. Деньги завод до сих пор не вернул и теперь должен заплатить еще проценты в размере 120,5 тыс. росс. рублей. Дело принято к рассмотрению. Комментируя иск, на предприятии заявили, что не имеют возможности исполнить обязательства.

Согласно бухгалтерской отчетности пензенского ОАО, по итогам 2016 года предприятие получило чистую прибыль в размере 923,37 млн росс. рублей. Кроме того, директор кредитора «Кедр‑89» Роберт Шахраманян входит в состав наблюдательного совета «Пензхиммаша». Еще один член наблюдательного совета завода Анастасия Путинцева, которая в 2001–12 годах была главным бухгалтером и гендиректором «Пензхиммаша», практически параллельно, в 2005–07 годах, возглавляла «Кедр‑89», а с декабря 2006‑го по май 2009‑го даже владела 0,5 % уставного капитала этой компании. Сейчас, по данным Kartoteka.ru , учредителем НПК «Кедр‑89» является зарегистрированная на Британских Виргинских островах «Стронг Бонд консалтанс Лтд».

В свою очередь, пензенское предприятие выдвинуло своему бывшему покупателю из Белоруссии встречные претензии. 13 апреля «Пензхиммаш» подал иск к «Беларуськалию» об истребовании из незаконного владения ответчика шнековой мешалки с обезвоживающим элеватором, а также взыскании полученных доходов от незаконного использования указанного имущества в размере 320 млн росс. рублей. На следующий день, 14 апреля, на оборудование были наложены обеспечительные меры в виде ареста и запрета на осуществление промышленной эксплуатации. В «Беларуськалии» сказали „Ъ“, что готовы вернуть оборудование, но лишь после возврата денег, поскольку демонтаж обойдется примерно в 50 млн росс. рублей. В «Пензхиммаше» подозрения белорусской стороны по поводу возможного фиктивного банкротства пока не комментируют.

Отметим, в декабре 2014 года на встрече мэра Пензы Юрия Кривова и чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь Игоря Петришенко ОАО «Пензхиммаш» вместе с ЛМЗ «Машсталь» и «Мединж» было отмечено как предприятие, наиболее активно сотрудничающее с белорусскими производителями. На тот момент отмечалось, что в 2013 году в Беларусь было отправлено пензенской продукции на 209 млн росс. рублей.