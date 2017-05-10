«Спаситель» Mart Inn хочет выйти из этого бизнеса

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Владелец дистрибуторско-производственной компании Rivona и одного из трех крупнейших литовских ретейлеров Norfa Дайнюс Дундулис, в 2015 году купивший 50% сети Mart Inn, хочет выйти из этого белорусского бизнеса.

Об этом литовский бизнесмен рассказал изданию BNS, на которое ссылается TV3.lt.

По его словам, он намерен продать свой 50% пакет в белорусской сети Martn Inn за не менее, чем 8 млн евро. А подвинуло его на такое решение отсуствие полного контроля за активом и то, что сложно добиться результата, если не управляешь бизнесом на месте. “Работать в двух местах – трудно”, - отметил Дайнис Дундулис. Также бизнесмен, судя по его высказываниям, испытывает дискомфорт от судебной тяжбы, в которую втянуты Mart Inn и крупнейшая балтийская розничная сеть Maxima.

По словам Дайниса Дундулиса, в настоящее время наиболее реальным является вариант с продажей своей доли владельцам остальных 50% акций Mart Inn - братьям Миндаугасу и Гинтарасу Марцинкявичюсам и их партнерам по фонду Lords LB Private Equity Fund I. Как он отметил в СМИ, переговоры с Марцинкявичюсами по этому вопросу уже идут.

Отметим, что в октябре 2015 года компания Rivona Дайниса Дундулиса купила 50% Mart Inn именно по приглашению братьев Марцинкявичюсов. К этому времени задолженность перед поставщиками самой молодой на белорусском рынке сети Mart Inn превысила 100 млрд рублей. Проблемы с расчетами вынудили вмешаться Минторг, который принял решение с середины декабря приостановить работу 30 магазинов на 90 дней. Минторг не выполнил угрозу, поскольку Mart Inn, благодаря появлению нового совладельца и его ресурсов, сумел погасить долги.

Первый магазин Mart Inn был открыт в Минске в 2012 году, инициаторами и инвесторами в проект стали миноритарии Maxima Миндаугас и Гинтарас Марцинкявичюсы. В 2015 году сеть, которая состояла из свыше 30 магазинов, Mart Inn занимал 19 место по розничному обороту среди продовольственных ретейлеров.

В том же 2015 году с новой силой вспыхнет корпоративная война семьи Марцинкявичюсов с основным владельцем Maxima Group Нериюсом Нумавячюсом. Представители Нериюса Нумавячюса тогда предъявили иск к оппонентам, в котором обвинили Mart Inn в копировании и незаконном использовании концепции и know-how Maxima, а также в том, что вывод этого бренда на белорусский рынок помешал сделать аналогичный шаг Maxima. В 2016 году общая сумма иска составляла 313 млн евро.