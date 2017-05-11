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Канада с трудом обыграла на ЧМ по хоккею Францию, Латвия дала бой Швеции

11.05.2017 23:51 — Разное | Tut.by  
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Седьмой день чемпионата мира по хоккею завершился матчами Канада — Франция и Швеция — Латвия.


Reuters

Канада — Франция — 3:2

Уже на 6-й минуте Райан О`Райли реализовал большинство. Казалось, встреча пойдет по уже знакомому для канадцев сценарию, но французы имели другое мнение. Оливье Даме-Малка быстро сравнял счет, а в начале второго тайма Дамьен Флери вывел французов вперед.

Канадцам понадобилось немало времени, чтобы восстановить равновесие. Лишь на 40-й минуте Клод Жиру отличился в большинстве — 2:2.

А решающий гол в матче в третьем периоде забросил Марк-Эдуард Влэсик. В конце игры французы имели шансы сотворить сенсацию, но канадцам удалось отстоять три очка.

В пятницу в группе В пройдут два матча: Чехия — Словения и Франция — Беларусь.

Швеция — Латвия — 2:0


Reuters

Одержавшие уже три победы на чемпионате хоккеисты сборной Латвии дали бой и шведам, но надежная игра скандинавских защитников и вратаря «Тре Крунур» Эдди Лэка не позволила прибалтам поразить ворота. Шведы, в свою очередь дважды огорчили Элвиса Мерзликинса. Голы на счету Габриэля Ландескуга и Элиаса Линдхольма.

Завтра Швеция встретится с Италией, а Германия — с Данией.

 
 
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Седьмой день чемпионата мира по хоккею завершился матчами Канада - Франция и Швеция - Латвия.

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