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Финны одержали важную победу над Швейцарией, шведы обыграли Данию

14.05.2017 23:35 — Разное | Tut.by  
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Сборная Финляндии выиграла в овертайме у команды Швейцарии, практически гарантировав себе место в плей-офф чемпионата мира по хоккею.


Reuters

Финляндия — Швейцария — 3:2 ОТ

К 11-й минуте финны проигрывали 0:2 после голов Херцога и Дженацци. Такой исход серьезно ударял по амбициям команды Суоми: в случае поражения им пришлось бы рассчитывать на осечки норвежцев и французов. Но финны переломили ход игры, сравняв счет в основное время, а затем вырвав победу в овертайме. Голевыми бросками отметились Хиетанен, Рантанен и Филппула. Теперь Финляндия не попадет очков только если норвежцы отберут очки у Канады, а затем обыграют Беларусь.

Швеция — Дания — 4:2


Reuters

Шведы с подъехавшими Хенриком Лундквистом и Никласом Бэкстремом обыграли датчан. На второй перерыв «Тре Крунур» ушли при счете 3:0. Шайбы на счету Джоэля Лундквиста и отметившегося дублем Уильяма Нюландера. Казалось бы, игра была сделана, но датчане сумели дать бой титулованному сопернику. На 50-й минуте отличился Мортен Мадсен, а затем Маркус Лауридсен сделал счет 3:2. И все же победа осталась за шведами, а укрепил преимущество Никлас Бэкстрем — 4:2.

 
 
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Сборная Финляндии выиграла в овертайме у команды Швейцарии, практически гарантировав себе место в плей-офф чемпионата мира по хоккею.

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