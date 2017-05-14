Татьяна Рощектаева работала аэрофотогеодезистом в военной части, пока не сумела убедить центр занятости выделить ей 1000 долларов на открытие собственной студии фламенко.



Фото: из личного архива героини, Елена Селькина. Первый снимок сделан на экспедиции во время преддипломной практики в 2008 году, второй — на концерте фламенко в гомельском театре в 2016 году.

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«Все вдохновение закончилось после распределения»

— По образованию я географ. Закончила геофак БГУ. У меня была потрясающая преддипломная практика. Я работала с фанатами своего дела, которые вдохновляли. Но все вдохновение закончилось после распределения. А распределилась я в военную часть аэрофотогеодезистом. Звучит, возможно, красиво, но на деле совершенно не впечатляет. После двух месяцев очень скучной сидячей работы ощутила безысходность. Спасало только то, что коллектив был хороший. Но когда смотрела на людей, которые работают там уже много много лет, я приходила в ужас… Так жить мне не хотелось.

Единственной отдушиной были занятия танцами после работы. В мои лет 6 по телевидению показывали трилогию Карлоса Сауры «Кровавая свадьба», «Кармен» и «Колдовская любовь». Все это помню, как сегодняшний день. В тот момент меня поглотила музыка фламенко. Я искала любую информацию об этом искусстве, любые записи. В принципе, у меня было все, что можно было найти на то время. Во время учебы я занималась танцами. Наш коллектив часто выступал на различных концертах. Называлось это фламенко, но было совершенно не тем, скорее, эстрада под испанскую музыку. На одном из концертов я познакомилась со своим будущим мужем, который оказался гитаристом фламенко. При этом он играл настоящее фламенко! То, чего мне так не хватало… Мы решили съездить на курсы в Испанию. Так я вошла в мир фламенко пуро, аутентичного фламенко.

Меня уже приглашали на подработки как танцовщицу и преподавателя, но как способ заработка это не рассматривалось: в тот момент в этой сфере я была финансово в минусе. Да еще и в окружении постоянно повторяли, что работа должна быть стабильной. До конца распределения в военной части оставалось полгода. Депрессия накрывала все чаще, и я искала варианты работы, но это еще больше наводило тоску. После распределения я просто ушла в никуда. Конечно, меня поддерживал муж.

Убедила центр занятости дать денег на школу фламенко

— Как-то в кинотеатре был показ одного из фильмов той роковой трилогии Сауры «Кармен». После фильма я разрыдалась: «Почему я так люблю фламенко, живу им, а трачу свою энергию на какую-то ерунду, на поиск какой-то непонятной стабильности?» И одним вечером я решила, что мое хобби должно стать моей профессией. Я соглашалась на работу в разных школах, но была одержима идеей открыть свою студию. Денег у меня на это не было. Я узнала о субсидии для регистрации своего дела от центра занятости и пошла штурмовать его со своими идеями.

Сначала на меня смотрели, как на сумасшедшую. «Кто даст субсидию на открытие непонятно чего?» — эту фразу я слышала почти в каждом кабинете. Но в итоге моя одержимость взяла верх над сотрудниками местного отдела центра занятости, я убедила их, что справлюсь и мой проект будет работать. Для уверенности они отправили меня на две недели в РИПК Минтруда и соцзащиты, учиться предпринимательской деятельности. В итоге я убедила всех, мне дали субсидию: около 1000 долларов — и я открыла свою студию, которой осенью будет пять лет.

Конечно, я столкнулась с огромным количеством трудностей — и сталкиваюсь по сей день. Но я верю: если занимаешься любимым делом, то преодолеть препятствия не составит труда. На счет финансов тяжелый вопрос… Все-таки профессию танцовщицы фламенко в Беларуси трудно назвать популярной. Я зарабатываю неплохо, но специфика деятельности такая: если ты заболел, то не работаешь, а если не работаешь, то и не зарабатываешь.

Сейчас я очень счастлива. Работу аэрофотогеодезистом вспоминаю, как страшный сон, но понимаю, что этот период помог мне понять многое.

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