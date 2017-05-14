Пару недель назад мы опубликовали репортаж из сборочного цеха первых белорусских моноблоков « Тесла » и провели полное тестирование нескольких популярных моделей производителя. Сегодня у вас есть шанс выиграть одно из таких устройств.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Вы можете получить моноблок «Тесла Офис 22». Он оснащается 4 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем емкостью в 120 ГБ, двухъядерным процессором Intel Celeron G1840 с тактовой частотой в 2,8 ГГц и IPS-дисплеем с диагональю в 21,5 дюймов и Full HD-разрешением. Кроме того, в комплект поставки входят беспроводные клавиатура и мышь от Logitech.

Все, что для этого нужно — правильно и быстрее других ответить на десять вопросов, касающихся самих моноблоков, последних технологических новинок мира современного компьютерного «железа» и истории компьютерной техники.

Ответы присылайте на адрес tesla@tutby.com. Тот, кто первым пришлет в одном письме правильные ответы на все вопросы, получит моноблок.

Желаем удачи!

1. На современных материнских платах используется порт для графического адаптера PCI-E. А какой порт использовался ранее до использования AGP и PCI?

2. На каком техпроцессе построены последние процессоры компании Intel семейства Kaby Lake?

3. Материнские платы и оперативная память каких производителей используются в белорусских моноблоках?

4. Какой тип памяти используется в самой мощной игровой видеокарте компании NVIDIA — GTX 1080 Ti?

5. На каком сокете разработаны материнские платы для процессоров последнего поколения AMD Ryzen?

6. Перед вами процессор для персонального компьютера под сокет 370 с крышкой желтого цвета. Назовите компанию-производителя.

7. В какой величине принято измерять общую производительность компьютеров?

8. Какому сертификату соответствуют самые энергоэффективные компьютерные блоки питания?

9. В чем заключается основное преимущество SSD-накопителей перед обычными жесткими дисками?

10. Как называются модули памяти, которые из-за особенностей конструкции должны устанавливаться на материнские платы только в парах? В противном случае в пустые разъемы должны устанавливаться специальные модули-заглушки. (Подсказка: они не используются в современных ПЭВМ).

За предоставленный на конкурс моноблок «Тесла» благодарим компанию «БелБизнесЭВМ». Подробно об устройствах и их ценах можно прочитать здесь .