МАРТ получил около 200 обращений по фактам завышения цен





Около 200 обращений поступило на горячую линию Министерства антимонопольного регулирования и торговли по фактам завышения цен.

"По инициативе министерства была открыта горячая линия по фактам завышения цен. Мы довольны результатом работы этой линии. Количество обращений нас удивило - мы ожидали большего числа обращений граждан и юрлиц. Почти за два месяца работы получили 200 обращений", - сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

В мае в министерстве состоится коллегия на эту тему.

"Коллегия будет публичной с приглашением юрлиц, ИП, госорганов по принятым решениям в отношении товаров и услуг, рассмотрим результаты мониторинга и горячей линии с учетом обращений", - сказал министр.

Владимир Колтович напомнил, что также МАРТ организовал мониторинг, позволяющий еженедельно получать информацию по ценам на основные группы товаров, которые входят в потребительскую корзину, пишет БЕЛТА.

"Мы анализируем ситуацию, видим, на какие товары и услуги цены имеют тенденцию роста, и пытаемся разобраться на основе законодательства с каждым фактом повышения цен", - подчеркнул министр.

С 1 января 2016 года цены на потребительском рынке почти на все товары регулирует рынок. Исключение составляет продукция и услуги предприятий, занимающих доминирующее положение на рынке.

"Эти предприятия в соответствии с законом о ценообразовании заключают соглашение с МАРТ, где устанавливаются способы регулирования. Таких способов восемь. Наиболее популярные - декларирование цен и определение норматива рентабельности", - отметил Владимир Колтович.

По его словам, предприятия-доминанты на особом счету у МАРТ: "Раз в десять дней мы проводим коллегию, видим результаты работы, финансовое состояние предприятий и причины повышения цен. Например, у предприятия инвестиционный проект. Тогда есть основание повысить цены, потому что будут улучшены предлагаемые услуги, повышено качество, предложены новые товары. Но есть факты, когда предприятию просто очень нужны деньги, и оно пользуется своим доминирующим положением - человек все равно купит. И предприятие принимает решение о повышении цен".

Конкретные предприятия, нарушившие законодательство, министр называть не стал, но рассказал, что одно из них в прошлом году повысило цены на 24%, в этом - не более чем на 9%.

"И больше не повысит. Потому что мы очень предметно подошли к пересмотру условий и установили новые правила для регулирования цен", - пояснил Владимир Колтович. Он подчеркнул, что общие усилия правительства, Национального банка, министерств и ведомств дали результат.

"Как итог, инфляция за четыре месяца составила 2,4%, - сказал министр. - Результатом мы пока довольны, но нет предела совершенству".