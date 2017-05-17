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В Гонконге разрабатывают настраиваемый "под себя" электромобиль

18.05.2017 22:25 — Разное | БелТА  
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В Гонконге разрабатывают настраиваемый "под себя" электромобиль

Компания OSVehicle, базирующаяся в Гонконге, приступила к разработке беспилотного электромобиля, передают информагентства. Его оригинальность заключается в том, что каждую машину компания-заказчик сможет подогнать "под себя", в зависимости от стоящих перед ней задач.

Модульное транспортное средство EDIT представляет из себя первый самоуправляемый электромобиль. Каждая машина индивидуальна и позволяет придать ей особый дизайн, внешний вид и даже функционал (например, использование в качестве такси или семейного автомобиля для выезда на природу).

Разработчики рассчитывают с помощью нововведения в два раза быстрее выйти на рынок и уменьшить затраты на одну шестую. "Тюнинг" автомобиля можно осуществить силами как производителя, так и сторонних разработчиков. Также они надеются, что срок службы автомобиля вырастет до 20 лет, ведь некоторые его детали можно будет менять, а равно и обновлять до более совершенных.

 
 
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Модульное транспортное средство EDIT представляет из себя первый самоуправляемый электромобиль. Каждая машина индивидуальна и позволяет придать ей особый дизайн,...

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