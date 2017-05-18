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Белорусский каноист Максим Петров полностью оправдан французским антидопинговым агентством
Дисциплинарная комиссия французского национального антидопингового агентства полностью оправдала белорусского гребца Максима Петрова, сообщает
Соответствующее уведомление спортсмен получил сегодня, 18 мая. Это подтвердили адвокаты бюро «Данилевич и Воложинец», которые представляли интересы спортсмена на слушаниях дисциплинарной комиссии, прошедших 22 марта 2017 года в Париже.
Ранее в феврале 2017 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) официально также
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Дисциплинарная комиссия французского национального антидопингового агентства полностью оправдала белорусского гребца Максима Петрова.
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