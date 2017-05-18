Белорусский каноист Максим Петров полностью оправдан французским антидопинговым агентством

Дисциплинарная комиссия французского национального антидопингового агентства полностью оправдала белорусского гребца Максима Петрова, сообщает пресс-центр НОК Беларуси со ссылкой на Белорусскую ассоциацию каноэ.



Максим Петров. Фото: noc.by

Соответствующее уведомление спортсмен получил сегодня, 18 мая. Это подтвердили адвокаты бюро «Данилевич и Воложинец», которые представляли интересы спортсмена на слушаниях дисциплинарной комиссии, прошедших 22 марта 2017 года в Париже.

Ранее в феврале 2017 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) официально также сняло все подозрения в употреблении допинга с белорусских гребцов, включая Петрова.