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Лукашенко обсудил проблему учета страхового стажа с профсоюзами
Проблемы в сфере учета страхового стажа, необходимого для начисления пенсии, обсудили на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой, передает корреспондент БЕЛТА.
— Был затронут вопрос по пенсионному обеспечению. Речь шла о тех категориях граждан, которые сегодня не могут по объективным причинам выработать свой стаж, — сказал Михаил Орда по итогам встречи.
Он уточнил, что речь шла о тех людях, которые ухаживают за инвалидами, о многодетных семьях. Например, тем, у кого трое детей, время нахождения в отпуске по уходу за ребенком включается в страховой стаж в полном объеме, а воспитывающим уже четырех детей засчитывается не полностью. «Мы считаем, что это упущение, и Президент нас в этом полностью поддержал. Сегодня практически подготовлен проект указа Президента, и он будет внесен на рассмотрение главы государства», — заявил Михаил Орда.
Сейчас многодетные мамы, которые воспитывают 4 детей, рискуют не выработать требуемый страховой стаж, а значит, могут угодить в «пенсионную ловушку» — не получить трудовую пенсию, а только социальную. «Ведь тем, у кого трое ребятишек, этот отпуск включается в полном объеме, а для имеющих пятерых и более детей предусмотрены дополнительные льготы. Родителям же, воспитывающим четверых детей, в стаж работы засчитывается только 75% такого отпуска. Мы предлагаем засчитывать им период отпусков в полном объеме — 12 лет», — говорила заместитель председателя федерации профсоюзов Елена Манкевич.
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"Сегодня практически подготовлен проект указа Президента, и он будет внесен на рассмотрение главы государства", - заявил председатель Федерации профсоюзов Михаил...
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