Лукашенко обсудил проблему учета страхового стажа с профсоюзами

Проблемы в сфере учета страхового стажа, необходимого для начисления пенсии, обсудили на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой, передает корреспондент БЕЛТА.



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— Был затронут вопрос по пенсионному обеспечению. Речь шла о тех категориях граждан, которые сегодня не могут по объективным причинам выработать свой стаж, — сказал Михаил Орда по итогам встречи.

Он уточнил, что речь шла о тех людях, которые ухаживают за инвалидами, о многодетных семьях. Например, тем, у кого трое детей, время нахождения в отпуске по уходу за ребенком включается в страховой стаж в полном объеме, а воспитывающим уже четырех детей засчитывается не полностью. «Мы считаем, что это упущение, и Президент нас в этом полностью поддержал. Сегодня практически подготовлен проект указа Президента, и он будет внесен на рассмотрение главы государства», — заявил Михаил Орда.

Сейчас многодетные мамы, которые воспитывают 4 детей, рискуют не выработать требуемый страховой стаж, а значит, могут угодить в «пенсионную ловушку» — не получить трудовую пенсию, а только социальную. «Ведь тем, у кого трое ребятишек, этот отпуск включается в полном объеме, а для имеющих пятерых и более детей предусмотрены дополнительные льготы. Родителям же, воспитывающим четверых детей, в стаж работы засчитывается только 75% такого отпуска. Мы предлагаем засчитывать им период отпусков в полном объеме — 12 лет», — говорила заместитель председателя федерации профсоюзов Елена Манкевич.

На заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам Федерация профсоюзов уточняла, что проблема учета страхового стажа актуальна еще и для бывших военнослужащих, выслуга которых на момент увольнения со службы составляла менее 20 лет, а также учащихся учреждений профессионально-технического, среднего специального образования и студентов вузов.

До 2014 года страховой стаж, который учитывается при определении права на трудовую пенсию, составлял 5 лет. А с 1 января 2014 года его увеличили до 10 лет, через год — до 15 лет. В 2015 году он уже составлял 15 лет и 6 месяцев. С начала этого года страховой стаж подняли еще на полгода, теперь он составляет 16 лет. Ежегодно эта планка будет увеличиваться на 6 месяцев — до 20 лет.