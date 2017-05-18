ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске прошел забег в поддержку РНПЦ детской хирургии по маршруту в форме сердца

19.05.2017 16:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Необычная пробежка с участием спортсменов, телеведущих, моделей и общественных деятелей прошла в столичном парке Победы. С помощью смартфонов бегуны рисовали двухкилометровое сердце в центре Минска и тем самым готовились к «Забегу тысячи сердец».


Фото: AGT

«Сердечную» пробежку совершили более 30 человек. Среди них были представители БАТЭ, футбольных клубов БАТЭ, «Крумкачы» и минского «Динамо», баскетбольного клуба «Цмокі-Мінск». Компанию им составили модели и телеведущие, в том числе «Мисс Беларусь 2008» Ольга Хижинкова.

Впрочем, с первой попытки сердце получилось мешковатым.

— Больше напоминает ящик, по которому ударили кувалдой, — сказал спортивный директор клуба «Цмокі-Мінск» Егор Мещеряков. — Но идея прекрасная: ты и бежишь, и рисуешь! Да еще и польза для себя: фитнес-приложение подсказывает, что я сбросил более 300 калорий, что совсем неплохо для пробежки в 15 минут.


«Звездная пробежка» стала прелюдией к благотворительной акции «Забег тысячи сердец», которая пройдет 27−28 мая. Принять в нем участие могут белорусы в любой точке мира. Для этого надо взять на пробежку смартфон и зафиксировать расстояние с помощью фитнес-приложения.

Результаты забега следует выложить в социальные сети с хештегом #velcombegom. Все километры, которые пробегут участники, будут переведены в деньги из расчета 2 рубля за 1 км. Те же, кто сумеет пробежать дистанцию в форме сердца, соберут вдвое больше — по 4 рубля с километра.


Вырученные средства будут направлены на нужды детской кардиохирургии РНПЦ детской хирургии в Минске. Предполагается, что на них будет приобретено уникальное оборудование для ранней диагностики пороков сердца у детей.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С помощью смартфонов бегуны рисовали двухкилометровое сердце в центре Минска и тем самым готовились к "Забегу тысячи сердец.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Проект застройки на месте частных домов в "Тучинке" вынесли на общественное обсуждение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика