В Минске прошел забег в поддержку РНПЦ детской хирургии по маршруту в форме сердца

Необычная пробежка с участием спортсменов, телеведущих, моделей и общественных деятелей прошла в столичном парке Победы. С помощью смартфонов бегуны рисовали двухкилометровое сердце в центре Минска и тем самым готовились к «Забегу тысячи сердец».



Фото: AGT

«Сердечную» пробежку совершили более 30 человек. Среди них были представители БАТЭ, футбольных клубов БАТЭ, «Крумкачы» и минского «Динамо», баскетбольного клуба «Цмокі-Мінск». Компанию им составили модели и телеведущие, в том числе «Мисс Беларусь 2008» Ольга Хижинкова.

Впрочем, с первой попытки сердце получилось мешковатым.

— Больше напоминает ящик, по которому ударили кувалдой, — сказал спортивный директор клуба «Цмокі-Мінск» Егор Мещеряков. — Но идея прекрасная: ты и бежишь, и рисуешь! Да еще и польза для себя: фитнес-приложение подсказывает, что я сбросил более 300 калорий, что совсем неплохо для пробежки в 15 минут.





«Звездная пробежка» стала прелюдией к благотворительной акции «Забег тысячи сердец», которая пройдет 27−28 мая. Принять в нем участие могут белорусы в любой точке мира. Для этого надо взять на пробежку смартфон и зафиксировать расстояние с помощью фитнес-приложения.

Результаты забега следует выложить в социальные сети с хештегом #velcombegom. Все километры, которые пробегут участники, будут переведены в деньги из расчета 2 рубля за 1 км. Те же, кто сумеет пробежать дистанцию в форме сердца, соберут вдвое больше — по 4 рубля с километра.





Вырученные средства будут направлены на нужды детской кардиохирургии РНПЦ детской хирургии в Минске. Предполагается, что на них будет приобретено уникальное оборудование для ранней диагностики пороков сердца у детей.