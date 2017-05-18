Очевидцы ДТП в Витебске помогли паре пенсионеров выбраться из перевернутого авто

19 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Очевидцы ДТП в Витебске помогли паре пенсионеров выбраться из перевернутого автомобиля, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария произошла сегодня утором на перекрестке проспекта Московского и улицы Терешковой. "Водитель "москвича" 1941 года рождения со своей женой ехал на дачу в сторону Билево. На перекрестке их автомобиль столкнулся с легковушкой "Опель Астра". От удара "москвич" перевернулся на крышу и остался почти посреди перекрестка. Очевидцы происшествия, водители других авто пришли на помощь пенсионерам - они вызволили их из машины, поставили ее обратно на колеса", - рассказал Александр Казючиц.

В результате ДТП никто не пострадал. По данному факту проводится проверка, опрашиваются оба водителя и пассажирка, свидетели. ГАИ также устанавливает других очевидцев и ищет записи с камер видеорегистраторов. Все, у кого есть полезная информация, могут обращаться в областное управление.-0-