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Очевидцы ДТП в Витебске помогли паре пенсионеров выбраться из перевернутого авто

19.05.2017 17:38 — Разное | БелТА  
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19 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Очевидцы ДТП в Витебске помогли паре пенсионеров выбраться из перевернутого автомобиля, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария произошла сегодня утором на перекрестке проспекта Московского и улицы Терешковой. "Водитель "москвича" 1941 года рождения со своей женой ехал на дачу в сторону Билево. На перекрестке их автомобиль столкнулся с легковушкой "Опель Астра". От удара "москвич" перевернулся на крышу и остался почти посреди перекрестка. Очевидцы происшествия, водители других авто пришли на помощь пенсионерам - они вызволили их из машины, поставили ее обратно на колеса", - рассказал Александр Казючиц.

В результате ДТП никто не пострадал. По данному факту проводится проверка, опрашиваются оба водителя и пассажирка, свидетели. ГАИ также устанавливает других очевидцев и ищет записи с камер видеорегистраторов. Все, у кого есть полезная информация, могут обращаться в областное управление.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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В результате ДТП никто не пострадал. По данному факту проводится проверка, опрашиваются оба водителя и пассажирка, свидетели.

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