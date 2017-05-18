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Бывший директор ОАО "Модуль" в Ганцевичах приговорен к 4 годам ограничения свободы

19.05.2017 18:45 — Разное | БелТА  
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19 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В суде Ганцевичского района сегодня огласили обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора ОАО "Модуль", сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель районного прокурора Вадим Богатко.

Процесс по делу бывшего руководителя акционерного общества проходил с 5 апреля. В итоге суд признал мужчину виновным по ч.2 ст.237 (выманивание кредита или субсидии, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере) и ст.239 (сокрытие экономической несостоятельности (банкротства) Уголовного кодекса). Ему назначено наказание в виде 4 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Ввиду того, что осужденный достиг пенсионного возраста, к нему применена амнистия, и он освобожден от отбывания наказания.

С осужденного взыскано более Br10 тыс. в пользу нескольких кредиторов. Что касается основных сумм, которые были предъявлены истцами и подлежали взысканию, они требуют уточнения. В связи с этим суд выделил их в гражданское производство, они будут рассмотрены отдельно. До погашения осужденным всех долгов сохранен арест на его имущество.

Открытое акционерное общество "Модуль" образовано на базе Ганцевичского райпромкомбината. Основным видом продукции ОАО является производство предызолированных труб. В декабре 2016 года экономический суд Брестской области признал ОАО "Модуль" банкротом и открыл в отношении должника ликвидационное производство.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Процесс по делу бывшего руководителя акционерного общества проходил с 5 апреля.

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