Уже сейчас, накануне вступительной кампании, будущим первокурсникам родители подыскивают жилье в столице. В этом году, уверяют риелторы, недостатка в квартирах нет. «И специфика ситуации в том, что арендаторы стали разборчивее и требовательнее. Например, сейчас за 180 долларов в месяц ожидают увидеть не пустую однокомнатную квартиру с несвежими обоями, а аккуратную „однушку“ с косметическим ремонтом, базовым набором мебели и бытовой техники. При этом минимальная стоимость однокомнатных квартир начинается от 150 долларов в месяц», — рассказала Маргарита Почицкая, начальник отдела аренды жилья агентства «Твоя столица».

Самый надежный способ найти квартиру в столице — обратиться в агентство, которое работает по факту. То есть агентство сначала находит квартиру — потом вы платите. Но многим не нравится цена услуги, которую нужно разово заплатить сверх цены за аренду квартиры.

Из вариантов, которые можно выбрать на сайте агентства «Твоя столица», есть и те, что подходят нам по цене — до 180 долларов. Нам приглянулась «однушка» во 2-м переулке Розы Люксембург — близко к метро «Грушевка». Если снять со стены ковер, то жилье будет выглядеть симпатично. И цена приятная — 160 долларов в месяц в эквиваленте.









Как и все, кто хочет сэкономить на оплате услуг по факту, мы попробовали и другие варианты поиска. Самый простой: просмотреть базы в интернете. Вводим на Realt.by в поисковик нужные параметры — и вот вам десятка три вариантов «однушек» до 180 долларов. Правда, со свежим ремонтом — единицы. Вот как этот, на проспекте Дзержинского, 122 — с белым кожаным диваном и приличной кухней. Цена — 180 долларов в месяц. Звоним хозяйке.









— Это не хозяйка, а агентство, — говорят нехотя в трубке. — Работаем по предоплате. Как? Платите 115 рублей и едете смотреть квартиры.

— Какие квартиры? Мне вот эта на Дзержинского квартира нравится.

— Тогда и смотрите ее по факту, — резко отвечает дама и бросает трубку.

Перезваниваю.

— Давайте по факту посмотрим, не вопрос.

— По факту мы не работаем, — и снова бросает трубку. Это было агентство «Твоя квартира». Запись беседы в редакции имеется.

Еще один симпатичный вариант — однокомнатная квартира с современным ремонтом на улице Притыцкого, 91. Звоню — и там агент, но вежливый. Девушка представляется Татьяной, хотя в объявлении указано имя Анжела. Говорит, что это ее сменщица. Ну бог с ней, со сменщицей. Спрашиваю у Татьяны, можно ли посмотреть эту «однушку» и на каких условиях.









— Работаем по предоплате (стоит 115 рублей) и по факту (стоит 300 рублей). По предоплате: вы платите 115 рублей за договор, который действует один месяц. В течение этого срока вы получаете адреса, ездите и выбираете квартиру вплоть до заселения.

— Ездим с вами?

— Кто же вас за 115 рублей возить будет?! Своим ходом, конечно, — голос в трубке возмущен. — Да и за 300 тоже сами будете ездить…

— За что тогда платить деньги?

— За информацию. Мы предлагаем варианты, вы — смотрите и выбираете.

— Хорошо, давайте по факту. Квартира на Притыцкого, 91 реальная? Когда можно будет ехать смотреть?

— Жильцы там доживают до 1 июня, тогда и можно будет ее снять. А смотреть можно уже сегодня.

Агентства, в которые получилось дозвониться по выбранным квартирам, имеют сайты. Хотите знать, насколько добросовестно они работают, — обязательно читайте о них отклики на форумах.

Квартиры предлагают собственники на сайте neagent.by. Там, судя по датам, информация обновляется ежедневно. Для защиты от назойливых агентов под каждым объявлением есть кнопка «Это агент? Сообщить о нарушении» и напоминание, выделенное желтым цветом: «Это свежее объявление. Если это агентство — не забудьте нажать ссылку внизу «сообщить о нарушении».

Выбираем однокомнатную квартиру в новостройке на улице Маршала Лосика, 26 за 190 долларов (переплата 10 долларов. В одном агентстве мне сказали, что это уже не деньги). Звоним.





— Да, я хозяйка, — ответила вежливо женщина, представилась Еленой. — Квартиру хотелось бы сдать семье, но можно и студенту. Какие условия? Договор, своевременная оплата, порядок. Ну и все, наверное. Можно ли кота? Нет, нежелательно.

Судя по спокойному и уравновешенному голосу хозяйки, ее при желании можно было бы и на кота уговорить. Но не в этом суть. На фото из всей мебели — только плита.

— Фотографии неактуальные, делали их, когда только ключи получили. Так что там уже есть новая кухня, прихожая, шкаф. Дивана нет, потому что в основном люди хотят квартиру без мебели. Но если вам нужен диван, будем искать варианты.

За эти же деньги «предпочтительно аккуратной семье без животных» предлагают в аренду «однушку» на улице Веры Хоружей, 10 (район Комаровки). Условия такие «только гражданам РБ, начальная предоплата за 2 месяца, заключение договора аренды. Звоните, договоримся».









— Квартира свободна, в понедельник подъезжайте, буду показывать, — говорит хозяйка Ирина.

— Кому показывать? — уточняю.

— Так мне человек двадцать уже позвонили. Вот в понедельник всем и покажу.

— Конкурс, что ли?

— Да нет, просто время экономлю, чтобы каждого поодиночке не водить.

Еще об одном — древнем — варианте поиска квартиры без посредников напомнил коллега по работе, который в прошлом году искал себе жилье в районе парка Челюскинцев. Он расклеил объявления по всему району — и ему арендодатели звонили сами. Вариант нашелся в соседнем доме, так что вещи перенес в руках.

Чтобы исключить конфликтные ситуации и недобросовестность между арендаторами и арендодателями, риелторы советуют: — обязательно составлять договор аренды, в котором должна быть прописана арендная ставка в белорусских рублях; — в дополнении к договору четко указывать все условия сделки: первоначальное состояние квартиры, график платежей, и даже частоту посещения квартиры собственником.