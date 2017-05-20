Белорусские самбисты завоевали 14 наград по итогам двух дней чемпионата Европы в Минске

Белорусские самбисты завоевали 14 (2 золотые, 2 серебряные, 10 бронзовых) наград по итогам двух дней чемпионата Европы, который проходит в минском Дворце спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Татьяна Мацко. Фото: БЕЛТА

Во второй день турнира золото завоевала белоруска Татьяна Мацко. В весовой категории до 64 кг она была сильнее Майи Благоевич из Хорватии. В 2016 году Татьяна Мацко стала чемпионкой мира по самбо, а в 2015-м на первых Европейских играх в Баку также завоевала золотую медаль.

Один из лидеров сборной Беларуси Степан Попов на домашнем турнире занял третье место в категории до 74 кг. Бронзовых наград во второй день турнира удостоились белорусы Вячеслав Бурдзь (57 кг), Андрей Казусенок (до 100 кг), Светлана Тимошенко (до 80 кг), Марина Жарская (52 кг), а также Артур Захаренко (свыше 100 кг) в разделе боевого самбо.

В первый день континентального форума, 19 мая, золотой награды был удостоен белорус Александр Кокша (68 кг). В финальном поединке белорус был сильнее Эмиля Хасанова из Азербайджана.



Александр Кокша во время поединка. Фото: БЕЛТА

В первый день чемпионата Европы на третью ступень пьедестала почета в белорусской команде поднялся Алексей Степаньков (весовая категория до 90 кг). В соревнованиях среди женщин белоруска Ольга Намазова заняла третье место в категории до 72 кг, а ее подруга по команде Лейла Аббасова вышла в финал категории до 48 кг, где проиграла россиянке Елене Бондаревой и завоевала серебряную награду. В разделе болевого самбо бронзовые медали в белорусской сборной на счету Артура Крухова (57 кг) и Сергея Фирсова (до 100 кг). В финале категории до 74 Андрей Муравицкий в финале проиграл Ованесу Абгаряну из России.

Чемпионат Европы по самбо, который проходит в Минске в третий раз завершится 21 мая. В заключительный день будут разыграны медали в весовых категориях 56 кг, 68 кг и свыше 80 кг у женщин, а также 62 кг, 82 кг, свыше 100 кг у мужчин и в трех категориях в боевом самбо.