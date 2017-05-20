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Канада играет со Швецией в финале ЧМ по хоккею. Мультимедийный онлайн TUT!
В решающем матче чемпионата мира по хоккею сыграют команды Канады и Швеции.
Шведы неровно прошли групповой этап, но после приезда звезд ярко проявили себя в плей-офф, уверенно обыграв сборные Швейцарии и Финляндии.
Канадцы же пока потерпели только одно поражение, неожиданно уступив Швейцарии. В четвертьфинале «Кленовые листья» победили Германию, а в полуфинальном матче одержали волевую победу над Россией.
SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.
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В решающем матче чемпионата мира по хоккею сыграют команды Канады и Швеции.
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