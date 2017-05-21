Представляем вашему вниманию отзыв владельца полноприводного Hyundai Santa Fe 2011 года выпуска с 2,2-литровым дизельным мотором CRDI и автоматической коробкой передач. Автомобиль приобретался чуть меньше года назад, при этом, как утверждает нынешний владелец, он является вторым собственником этого автомобиля. Пробег у авто — чуть более 101 тысячи километров, что подтверждается сервисными документами.

AUTO.TUT.BY при поддержке ООО «МГ-БАЙ» представляет проект «Отзыв владельца».





— Я давний приверженец марки Hyundai: до этого ездил на i30, еще раньше — на Sonata. Ни с одной из машин серьезных проблем не было, — рассказывает владелец Hyundai Santa Fe 2011 года выпуска. — После i30 хотелось автомобиль побольше, к тому же я планировал немало ездить по Беларуси, поэтому экономичность сыграла не последнюю роль при выборе. А вот с экологичностью дизельных моторов — проблема. Поэтому уверен, что следующей машиной будет гибрид или электромобиль, ведь Hyundai активно развивается в этом направлении.





— Почему Santa Fe? Мне нужен был более-менее проходимый автомобиль для выездов на рыбалку, охоту. Желательно с большим багажником, чтобы все палатки и снаряжение поместились без проблем. Вообще я искал именно Santa Fe, и тут как раз подвернулся неплохой вариант, — продолжает владелец. — Сколько отдал, уже точно и не вспомню. Что-то в районе 20 тысяч долларов. Автомобиль имеет полную историю обслуживания на официальном сервисе, малый подтвержденный пробег, а мастера на дилерском СТО вспомнили бывшего владельца и саму машину при первом моем визите на сервис. Можно было брать без опасений.





Кузов у Santa Fe неплохой, хоть и не является эталоном — в местах сколов краски на капоте начинают проявляться рыжие пятна. Да, металл не блестит, но явной коррозии нет. Я даже ненароком подумал, что это грунт такого цвета под краской, но потом присмотрелся и понял, что к чему. Но капот — это единственное место, к чему можно придраться. Над лобовым стеклом, пороги, в районе арок нет никаких нюансов. Немного отшелушилась краска на релингах, но пусть это будет самой большой проблемой с кузовом!





Оправдывает ли себя этот внедорожник? Думаю, да. Леса возле витебских озер, болота в Ельне он проходил без проблем во время моих туристических поездок. Хотя в городе в такой машине нет необходимости. Задумываюсь о замене Santa Fe на что-нибудь поменьше — Creta или Tucson. Но лично меня не прельщают двигатели внутреннего сгорания. Поэтому вижу лично для себя такой идеальный вариант — ездить на Santa Fe, пока не сгниет, и поменять его на гибрид или электромобиль.

Багажник в моей машине довольно большой. Палатка, снаряжение, даже велосипед (при сложенных спинках) можно уместить. А вот мест для крепления аптечки, огнетушителя и других мелочей нет. Под фальшполом размещается запаска, там есть ниши, но они уж для очень мелких вещей — огнетушитель средних размеров уже не помещается. Зато спинки сидений заднего ряда очень просто складываются и образуют ровный пол. Причем в отличие от легковых автомобилей — седанов и универсалов — никаких лишних телодвижений с самим сиденьем делать не нужно. Нажал кнопку, опустил спинку до щелчка, и можно грузить!





Салон очень приятный, он меня сразу подкупил. Светлая экокожа, вставки под дерево, органы управления магнитолой на руле, копка Start-Stop, камера заднего вида и множество приятностей. Все в салоне гармонично и удобно! Из нюансов — родные светлые ворсовые коврики оказались очень уж нежными. К 100 тысячам пробега протерлись до дыр, но оригинальные стоят не так и дорого. При этом руль и сиденья — как новые! Кстати, у этого Santa Fe очень удобная и ненавязчивая боковая поддержка, даже на заднем ряду. Хотя есть и ложка дегтя — штатный навигатор не имеет карт Беларуси. Россия, страны Западной Европы есть, а Беларуси нет. К дилеру тут претензий нет, карты Беларуси даже на премиумных авто недоступны почему-то…





По управляемости Santa Fe все-таки уступает более спортивному i30. Во-первых, руль не такой острый. Подвеска у кроссовера хорошая, мягкая, но какая-то валкая. Для спокойной размеренной езды — а на i30 c двухлитровым бензиновым мотором можно было и полихачить. При этом Santa Fe дорогу держит отлично, а ехать на дальние расстояния — одно удовольствие. До Берлина, можно сказать, на одном дыхании доезжаю.





Расход топлива меня радует — 7 литров на «сотню» по трассе и 9−10 в городе. Проблем с запуском не было даже в самые сильные морозы. По крайней мере, этой зимой я каждый день ездил на машине. При минус 25 градусах она немного дольше заводилась, но с первого раза. Прогреваюсь буквально несколько минут — дольше вредно для экологии. Это особенно актуально для «дизелей».





Обращение по гарантии за время эксплуатации было всего одно — требовалась замена камеры заднего вида из-за появившихся «шумов». Сделали все быстро во время планового ТО. Сейчас гарантия закончилась, но я продолжаю обслуживаться на официальном сервисе — так я уверен, что машина не подведет. Вложений денежных средств в ремонт и обслуживание тоже особых не было — менял тормозные колодки, тросы стояночного ручника (здесь, как в некоторых «японцах», не ручник, а ножник) и фильтры с техническими жидкостями. За тросы и колодки отдал около 240 рублей, замена расходников — тоже что-то около этого. Вполне адекватные цены. Кстати, перед покупкой прошлый владелец показывал мне все сервисные документы, так вот, судя по чекам, содержание машины без учета топлива за пять лет обошлось ему примерно в тысячу долларов.





Подведу итог: машина хорошая по всем параметрам, но нужно реально взвешивать, нужна ли она такая большая для одного человека или небольшой семьи, особенно если основной маршрут дом — работа. В остальном — не машина, а мечта! По крайней мере, пока не начала гнить. А потом нужно успеть продать тому, кто будет заниматься кузовом. Лично для меня проще (да, наверное, и дешевле) заменить двигатель или коробку передач, чем восстановить кузов.





Мнение специалиста

Комментирует слесарь-механик Шкредов Александр.

Двигатель

Дизельные моторы без проблем переваривают наше топливо. И все же зимой дизель может отказаться заводиться, когда температура воздуха достигает -20 градусов. Одна из причин затрудненного запуска с приходов холодов после 100−120 тыс. км — свечи накала. При более длительном использовании свечей нередки случаи прикипания свечей и их облома при попытке заменить. Ресурс форсунок более 100−150 тыс. км.

Трансмиссия

Покупая «Санта-Фе», стоит помнить, что это ни в коем случае не вседорожник, а кроссовер. Перед покупкой обязательно проведите диагностику трансмиссии: вдруг прежний владелец вообразил себя джипером и отправился месить грязь? В этом случае можно попасть на дорогой ремонт. А в общем механическая и автоматическая коробки передач очень надежны. Один из неопасных неизлечимых недостатков «автомата» — толчки/пинки при переключениях после длительного движения в пробках. Технически проблема не решается, немного сгладить ситуацию удается после замены масла в коробке.

Шасси

Подвеска в целом надежная — как «Мак-Ферсон» спереди, так и «многорычажка» сзади. Рычаги могут легко отбегать и 200 000 км, вот амортизаторы могут умереть раньше: передние в среднем живут 100 тысяч, задние нередко сдают, не добегав и до 50 тысяч километров. Чаще амортизаторы «умирают» в морозы. Опорные подшипники передних стоек Santa Fe приходится менять при пробеге более 40−60 тыс. км.

Если своевременно проходить техобслуживание, то Santa Fe не должен доставить особых хлопот.

Наши партнеры из компании ООО «МГ-БАЙ» подготовили таблицу стоимости основных запчастей для Hyundai Santa Fe 2011 года выпуска:

Название детали Старана производитель Номер детали Стоимость, BYN Фильтр масляный Тайвань О005 4,35 Польша OE 674/6 4,46 Фильтр воздушный Китай 7101199SX 6,46 Польша AP107/10 9,53 Шаровая опора Корея K1007 9,56 Китай PS3137 8,54 Подшипник передних ступниц Китай PBK7414H 98 ЕС R18434 137,99 Свечи Германия 260/84 22,81 Япония Y1003AS 41,6 Колодки тормозные передние Корея HP1043 23,13 Корея HP8468NY 21,61 Колодки тормозные задние Корея HP8492NY 26,64 Трос ручника Япония PTA363 41,06 Фильтр топливный Польша PP 979/4 17,05 Япония N1330520 10,82

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