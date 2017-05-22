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Как напоить змею: рептилия пила из шприца в саудовской пустыне

22.05.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В этой пустыне температура днем достигает 50 градусов по Цельсию. Змею поили из шприца, наполненного водой.

На записи видно, как жадно рептилия глотает воду.

14-секундный ролик был опубликован на сервисе YouTube 19 мая, и его посмотрели уже около 95 тысяч раз.

 
 
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Змею, страдавшую от жажды, напоили в пустыне в Саудовской Аравии. Момент того, как рептилия пьет воду, попал на камеру.

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