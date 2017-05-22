Как напоить змею: рептилия пила из шприца в саудовской пустыне

В этой пустыне температура днем достигает 50 градусов по Цельсию. Змею поили из шприца, наполненного водой.

На записи видно, как жадно рептилия глотает воду.

14-секундный ролик был опубликован на сервисе YouTube 19 мая, и его посмотрели уже около 95 тысяч раз.