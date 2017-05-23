В Минске Daewoo Matiz упал с путепровода

В Минске на улице Орловской Daewoo Matiz упал с путепровода. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Центрального района Анастасия Редько.



Фото: ГАИ Центрального района

Авария произошла 24 мая, около 06.10. По предварительной информации, 23-летний водитель Daewoo Matiz ехал по улице Орловской. На развязке с проспектом Победителей он не справился с управлением, автомобиль выехал за пределы проезжей части, совершил наезд на металлическое ограждение и упал с путепровода.

С предварительным диагнозом ЧМТ водителя доставили в больницу. Он был пристегнут ремнем безопасности.



Фото: ГАИ Центрального района



Фото: ГАИ Центрального района