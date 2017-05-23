Для задержания водителя под Могилевом инспекторам пришлось разбить стекло Opel

Инспекторам ГАИ пришлось разбить стекло в машине, чтобы задержать водителя. Мужчина отказывался выходить из авто для освидетельствования, хотя в салоне машины чувствовался явный запах алкоголя. Выяснилось, что пьян был владелец машины — он же один из пассажиров Opel, сообщили в УВД Могоблисполкома .



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Подозрительный Opel с тремя пассажирами остановили ночью в деревне Голынец-1 Могилевского района. Машина выезжала с территории деревенского кладбища. На требование сотрудника ДПС водитель остановил машину, но выходить категорически отказался — заблокировал двери, приоткрыл лишь заднее левое стекло.

Инспекторы потребовали у молодого мужчины предъявить водительское удостоверение и документы на автомобиль, выйти из машины для прохождения процедуры освидетельствования. Тот оставался в авто, в салоне которого был явный запах алкоголя. Инспекторы заподозрили, что водитель пьян.

Инспекторы на протяжении 20 минут повторяли водителю требования, предупреждали об ответственности за их невыполнение, однако тот не реагировал. Тогда инспекторы разбили переднее левое боковое стекло, чтобы открыть дверцу и задержать водителя и всех пассажиров Opel.

Автомобиль поместили на охраняемую стоянку. А владельцем машины оказался один из пассажиров. 23-летний задержанный вел себя агрессивно, был пьян — медицинское освидетельствование показало 1,6 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

За неповиновение сотрудникам ГАИ суд назначил 21-летнему водителю административный арест сроком на 15 суток. Пьяный владелец авто за это же получил 25 суток ареста. Постановление вступило в законную силу.