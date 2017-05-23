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В Минске 84-летний пенсионер на VW перепутал педали, протаранил две машины и ушел с места ДТП
Утром в Минске пенсионер на VW разбил две припаркованные машины и ушел с места ДТП. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Заводского района Анастасия Забавская.
84-летний пенсионер на Volkswagen Polo ехал по гостевой стоянке на улице Герасименко, проявил невнимательность и совершил наезд на припаркованные Ford и Skoda, после чего с места ДТП ушел. Хозяйка одного из поврежденных автомобилей вызвала сотрудников ГАИ, которые разыскали виновника аварии.
По словам водителя, он ехал на прием к врачу и перепутал педали газа и тормоза. А ушел с места аварии, так как очень торопился на прием.
На пенсионера составили административные протоколы. Ему грозит штраф от 5 до 20 базовых величин либо лишение прав на срок до 2 лет.
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Водителю грозит штраф от 5 до 20 базовых величин либо лишение прав на срок до 2 лет.
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