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В Минске 84-летний пенсионер на VW перепутал педали, протаранил две машины и ушел с места ДТП

24.05.2017 12:25 — Разное | Tut.by  
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Утром в Минске пенсионер на VW разбил две припаркованные машины и ушел с места ДТП. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Заводского района Анастасия Забавская.


Фото: ГАИ Заводского района

84-летний пенсионер на Volkswagen Polo ехал по гостевой стоянке на улице Герасименко, проявил невнимательность и совершил наезд на припаркованные Ford и Skoda, после чего с места ДТП ушел. Хозяйка одного из поврежденных автомобилей вызвала сотрудников ГАИ, которые разыскали виновника аварии.

По словам водителя, он ехал на прием к врачу и перепутал педали газа и тормоза. А ушел с места аварии, так как очень торопился на прием.


Фото: ГАИ Заводского района

На пенсионера составили административные протоколы. Ему грозит штраф от 5 до 20 базовых величин либо лишение прав на срок до 2 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Водителю грозит штраф от 5 до 20 базовых величин либо лишение прав на срок до 2 лет.

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