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Имя Павла Шеремета появится на мемориале в Вашингтоне

24.05.2017 13:32 — Разное | БДГ  
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На мемориале Музея новостей в Вашингтоне появится имя журналиста Павла Шеремета.

Торжественная церемония внесения имени журналистов на мемориале Newseum пройдет 5 июня. 

На мемориал будут добавлены имена 14 журналистов, погибших в 2016 году в разных странах мира: Афганистане, Бразилии, Индии, Ираке, Ливии, Мексике, Сирии и Сомали. В их числе будет и Павел Шеремет, погибший в Киеве в 2016 году.

После внесения новых фамилий мемориал музея будет насчитывать имена 2 285 погибших журналистов и работников СМИ с 1837 года.

Напомним, что журналист Павел Шеремет был взорван в машине 20 июля в центре Киева. Полиция квалифицировала взрыв как умышленное убийство. 23 июля 2016 года в Минске прошло прощание с Павлом Шереметом, после чего он был похоронен на Северном кладбище. Убийство журналиста до сих пор не раскрыто, собственное расследование провели украинские журналисты, высказав тем самым крайнее недовольство действиями украинской полиции и показав свое к ней недоверие.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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На мемориале Музея новостей в Вашингтоне появится имя журналиста Павла Шеремета. Торжественная церемония внесения имени журналистов на мемориале Newseum пройдет 5...

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