Имя Павла Шеремета появится на мемориале в Вашингтоне

На мемориале Музея новостей в Вашингтоне появится имя журналиста Павла Шеремета.

Торжественная церемония внесения имени журналистов на мемориале Newseum пройдет 5 июня.

На мемориал будут добавлены имена 14 журналистов, погибших в 2016 году в разных странах мира: Афганистане, Бразилии, Индии, Ираке, Ливии, Мексике, Сирии и Сомали. В их числе будет и Павел Шеремет, погибший в Киеве в 2016 году.

После внесения новых фамилий мемориал музея будет насчитывать имена 2 285 погибших журналистов и работников СМИ с 1837 года.