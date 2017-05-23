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Имя Павла Шеремета появится на мемориале в Вашингтоне
На мемориале Музея новостей в Вашингтоне появится имя журналиста Павла Шеремета.
Торжественная церемония внесения имени журналистов на мемориале Newseum пройдет 5 июня.
На мемориал будут добавлены имена 14 журналистов, погибших в 2016 году в разных странах мира: Афганистане, Бразилии, Индии, Ираке, Ливии, Мексике, Сирии и Сомали. В их числе будет и Павел Шеремет, погибший в Киеве в 2016 году.
После внесения новых фамилий мемориал музея будет насчитывать имена 2 285 погибших журналистов и работников СМИ с 1837 года.
Напомним, что журналист Павел Шеремет
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На мемориале Музея новостей в Вашингтоне появится имя журналиста Павла Шеремета. Торжественная церемония внесения имени журналистов на мемориале Newseum пройдет 5...
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