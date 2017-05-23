Федерация футбола рассказала болельщикам, как им весело провести время на финале Кубка Беларуси

Федерация футбола Беларуси подготовила подробный путеводитель по парку развлечений вокруг игровой арены перед финалом Кубка Беларуси, который состоится в Гродно 28 мая.





Сражение за трофей поведут брестское «Динамо» и солигорский «Шахтер». Но помимо непосредственно футбола, болельщиков на протяжении целого дня ждет большой спортивный праздник.

Семейный праздник

В 11.00 утра на стадионе ЦСК «Неман» стартует фестиваль для всей семьи «Папа, мама, я -футбольная семья» (искусственное поле спорткомплекса). Дети с родителями со всей гродненской области будут состязаться за право представить регион в финальной части проекта.

Аквагрим

В палатках, отведенных под фан-арт, гости финала смогут окрасить свои тела и лица в цвета любимых команд либо нанести логотипы претендентов на трофей. Рисунки бесплатны, но вы сможете сделать доброе дело, поблагодарив художников добровольным пожертвованием. Все собранные средства будут переведены красному кресту и направлены на благотворительность.

Атрибутика

Федерация позаботились о том, чтобы болельщики были готовы не только к финалу Кубка, но и к грядущим матчам национальной сборной (9 июня дружина Игоря Криушенко сыграет с болгарами). В Гродно болельщики смогут выбрать и купить со скидкой масштабную линейку атрибутики бренда «Белыя крылы» — майки, байки, шарфы и не только.

Байк-фэст

Клуба «Grizzly MCC International» пригонит в фан-зону семь крутейших мотоциклов. Вы услышите рев могучих моторов, сможете оседлать байки и сделать фото на память.

Футбольная тренировка

Любой желающий получит шанс протестировать свое футбольное мастерство по «бразильской системе». Участникам конкурса полагаются призы. А самый меткий и искусный снайпер отправится на трибуны с гран-при в размере 250 рублей!

Дегустация

Компании VPLAB организует отдельную промо-зону со спортивными конкурсами и развлечениями. «Фишкой» секции станет дегустация спортивного питания для всех желающих.

Музыкальный фэст

Полугодичный музыкальный марафон, который АБФФ проводила вместе с «Арт Сядзібай», завершится определением победителя конкурса «Мова. Музыка. Футбол!» прямо на ваших глазах. Три коллектива, вышедших в финал, — Laurynienka, Сталiца Marsa, Mashin' Gun- в рамках «живого» концерта поспорят за звание сильнейшего. Украсит же шоу выступление наших добрых друзей — Naviband. Представители Беларуси на «Евровидении-2017» выступят со специальной программой в качестве хедлайнеров.

Церемония открытия

Непосредственно матч предварит красочное шоу, выдержанное в средневековом стиле.

Зоны активности начнут свою работу в 15.00. Стартовый свисток Алексея Кульбакова откроет поединок «Динамо-Брест» — «Шахтер» в 17.00.

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