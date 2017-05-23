Куклы в стиле стимпанк за $1500 – новая выставка открылась в Минске

На выставке представлены 39 кукол различных сюжетов. На создание многих кукол автора вдохновили образы голливудских фильмов, к примеру, "Джуманджи", "Варкрафта", "Пиратов Карибского моря". Хотя в основе всех работ стилистика стимпанк — фантастического направления, воссоздающего цивилизацию, освоившую технологии паровых машин.

"Сергей Дроздов по образованию инженер, вот у него осталась любовь к таким сложным механизмам", — рассказала сотрудница музея "Дом Ваньковичей. Культура и искусство первой половины XIX в." Наталья Сычева.

Изготавливаются куклы из металла, кожи, глины, пластика и дерева. Стоить они могут до трех тысяч белорусских рублей.

Выставка Сергея Дроздова "Мужской взгляд" продлится до 20 июля.