|
Страстные танцы, красивые девушки – самые яркие кадры "Королевы весны"
24.05.2017 14:20 — Разное | Sputnik Беларусь
Во вторник, 23 мая, в столичном Prime Hall прошел Международный межвузовский конкурс грации и артистического мастерства "Королева весна-2017". За корону боролись 15 девушек из разных вузов страны, а победительницей стала Снежана Михейцева из Витебского технологического университета.
Звание "Первая вице-Королева Весна" получила студентка Алена Енко из Гродненского университета им. Янки Купалы. В июне девушки представят Беларусь в финале международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна-2017", который пройдет в России.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске на концертной площадке Prime Hall состоялся конкурс "Королева весна-2017". Смотрите на видео самые красочные моменты шоу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии