ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Страстные танцы, красивые девушки – самые яркие кадры "Королевы весны"

24.05.2017 14:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Во вторник, 23 мая, в столичном Prime Hall прошел Международный межвузовский конкурс грации и артистического мастерства "Королева весна-2017". За корону боролись 15 девушек из разных вузов страны, а победительницей стала Снежана Михейцева из Витебского технологического университета.

Звание "Первая вице-Королева Весна" получила студентка Алена Енко из Гродненского университета им. Янки Купалы. В июне девушки представят Беларусь в финале международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна-2017", который пройдет в России.

Читайте также:

Клубника и улыбки: Instagram-снимки главной красавицы Беларуси >>

На конкурсе "Королева весна" Тео спел с толпой студенток >>

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске на концертной площадке Prime Hall состоялся конкурс "Королева весна-2017". Смотрите на видео самые красочные моменты шоу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Известная французская биатлонистка попала под автомобиль на тренировке и оказалась в гипсе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика