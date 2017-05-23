Во вторник, 23 мая, в столичном Prime Hall прошел Международный межвузовский конкурс грации и артистического мастерства "Королева весна-2017". За корону боролись 15 девушек из разных вузов страны, а победительницей стала Снежана Михейцева из Витебского технологического университета.

Звание "Первая вице-Королева Весна" получила студентка Алена Енко из Гродненского университета им. Янки Купалы. В июне девушки представят Беларусь в финале международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна-2017", который пройдет в России.

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