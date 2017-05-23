МЧС опубликовало видео возгорания поезда Минск – Брест

На ликвидацию огня сотрудники Ивацевичского РОЧС потратили всего четыре минуты, а задержка в движении состава из-за пожала составила 45 минут.

По информации спасателей, никто из 47 пассажиров, ехавших в вагоне, не пострадал – люди вышли на перрон до прибытия спасателей.