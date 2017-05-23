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МЧС опубликовало видео возгорания поезда Минск – Брест
24.05.2017 14:57 — Разное | Sputnik Беларусь
На ликвидацию огня сотрудники Ивацевичского РОЧС потратили всего четыре минуты, а задержка в движении состава из-за пожала составила 45 минут.
По информации спасателей, никто из 47 пассажиров, ехавших в вагоне, не пострадал – люди вышли на перрон до прибытия спасателей.
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Возгорание в тамбуре пассажирского поезда № 607, курсирующего по маршруту Минск – Брест, произошло накануне днем. Смотрите на видео, как тушили вагон на станции в...
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