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МЧС опубликовало видео возгорания поезда Минск – Брест

24.05.2017 14:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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На ликвидацию огня сотрудники Ивацевичского РОЧС потратили всего четыре минуты, а задержка в движении состава из-за пожала составила 45 минут.

По информации спасателей, никто из 47 пассажиров, ехавших в вагоне, не пострадал – люди вышли на перрон до прибытия спасателей.

 
 
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Возгорание в тамбуре пассажирского поезда № 607, курсирующего по маршруту Минск – Брест, произошло накануне днем. Смотрите на видео, как тушили вагон на станции в...

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