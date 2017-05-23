Мусульманский мир готовится к началу священного поста Рамадан

Во время телемоста была озвучена информация, что в немусульманской Беларуси размер обязательного для мусульманина пожертвования во время священного месяца Рамадан — в пять раз больше, чем в мусульманских Азербайджане, Кыргызстане и Казахстане.

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Минска Зариф Зудин" title="Имам соборной мечети Минска Зариф Зудин" class=""> © Sputnik / Виктор Толочко Имам: я отучил прихожан неправильно парковаться возле минской мечети

Как отметил в МПЦ Sputnik имам-хатыб соборной мечети Минска Зариф Зудин, в Беларуси проблемой является ассимиляция мусульман среди местного населения.

Он также отметил, что в этом году намазы во время Рамадана и после его окончания пройдут в новой соборной мечети, которая отрылась в Минске в ноябре 2016 года.

Рамадан начнется 27 мая, а завершится 25 июня одним из главных праздников мусульманского календаря — Ураза-байрамом. В течение месяца верующие будут принимать пищу только ночью.