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Мусульманский мир готовится к началу священного поста Рамадан

24.05.2017 16:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Во время телемоста была озвучена информация, что в немусульманской Беларуси размер обязательного для мусульманина пожертвования во время священного месяца Рамадан — в пять раз больше, чем в мусульманских Азербайджане, Кыргызстане и Казахстане.

Мусульманский мир готовится к началу священного поста РамаданМинска Зариф Зудин" title="Имам соборной мечети Минска Зариф Зудин" class="">
© Sputnik / Виктор Толочко
Имам: я отучил прихожан неправильно парковаться возле минской мечети

Как отметил в МПЦ Sputnik имам-хатыб соборной мечети Минска Зариф Зудин, в Беларуси проблемой является ассимиляция мусульман среди местного населения.

Он также отметил, что в этом году намазы во время Рамадана и после его окончания пройдут в новой соборной мечети, которая отрылась в Минске в ноябре 2016 года.

Рамадан начнется 27 мая, а завершится 25 июня одним из главных праздников мусульманского календаря — Ураза-байрамом. В течение месяца верующие будут принимать пищу только ночью.    

 
Теги: Минск
 
 
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