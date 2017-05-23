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Мусульманский мир готовится к началу священного поста Рамадан
24.05.2017 16:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Во время телемоста была озвучена информация, что в немусульманской Беларуси размер обязательного для мусульманина пожертвования во время священного месяца Рамадан — в пять раз больше, чем в мусульманских Азербайджане, Кыргызстане и Казахстане.
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© Sputnik / Виктор Толочко
Как отметил в МПЦ Sputnik имам-хатыб соборной мечети Минска Зариф Зудин, в Беларуси проблемой является ассимиляция мусульман среди местного населения.
Он также отметил, что в этом году намазы во время Рамадана и после его окончания пройдут в новой соборной мечети, которая отрылась в Минске в ноябре 2016 года.
Рамадан начнется 27 мая, а завершится 25 июня одним из главных праздников мусульманского календаря — Ураза-байрамом. В течение месяца верующие будут принимать пищу только ночью.
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