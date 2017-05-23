В конце апреля Анастасия из Новополоцка получила стандартное сообщение «привет, как дела» на сайте знакомств Badoo. Романтичный незнакомец две недели убеждал ее в своих чувствах, а после перешел к разговору о деньгах.



Фото: Christopher Sessums / flickr.com

Мужчина представился Максимом и попросил переписываться через электронную почту. Он рассказал, что ему 33 года, живет он в Минске, а работает электромехаником на корабле, поэтому в Беларусь приезжает раз в полгода.

Две недели Максим вел романтичную переписку — рассказывал о музыке, книгах и своих путешествиях, присылал фотографии. Писал строго через день, видеосвязью не пользовался, потому что «интернет на корабле плохой», а «набрать из таксофона» у так и не смог.

«Я купил замечательную вещицу и думал подарить той, которая станет для меня важной и небезразличной, — писал он. — Ты только не смейся, но я чувствую, что ждал именно тебя в моей жизни, правда. Не думай, что я такой сентиментальный и поплыл. Но если есть чувства, зачем их скрывать, правда?»



Фото: United States Mission Geneva / flickr.com

Моряк захотел сделать подарок девушке и попросил ее адрес. Отправить «сюрприз» он решил курьером. Правда, курьеру нужно было заплатить 80 белорусских рублей. Мужчина пообещал вложить деньги в посылку, но перед получением самой девушке предстояло перевести их службе доставки.

— Если честно, я повелась, — рассказывает Анастасия. — После таких красивых писем растаяла. И тут меня подруга надоумила заглянуть в интернет и поискать подобную информацию. И сколько я всего нашла, и мне так страшно стало, а ведь я почти поверила! Но решила дальше писать ему, посмотреть насколько далеко это зайдет.

Моряк дал почтовый адрес, чтобы связаться со «службой доставки». Оттуда пришло письмо от «регионального представительства» сингапурской фирмы Speedpost. Такая фирма существует в реальности. Правда, адрес их сайта — speedpost.com.sg, Анастасии же писал кто-то с ящика на домене speedpost.net.

«Для получения посылки Вам необходимо предварительно оплатить курьерские услуги, пополнив наш электронный кошелек Webmoney, — говорилось в письме о „посылке“. — В связи со срочностью, отправление не зарегистрировано и не отслеживается на сайте. Узнать о местонахождении можно по запросу на наш электронный адрес».

Платить Анастасия не стала. Моряк еще раз предложил получить посылку, а после исчез. От него перестали приходить письма, а его аккаунт с сайта знакомств оказался удален.

По такой схеме мошенники работают довольно давно: еще в 2015 году мы рассказывали про «Дмитрия из Италии», который просил белоруску оплатить доставку браслета.

За последние месяцы в Сети появилось очень много историй, похожих на историю Анастасии. Девушкам уже писали Николай из Норвегии, Давид из Италии, Егор из Испании, Петр из Германии, Михаил из Литвы, Павел из Эстонии, а также «американцы» Марат, Андрей, Дмитрий и Егор. Мошенников замечали на разных площадках для знакомств: «Фотострана», LovePlanet.ru, «Мамба», Badoo и Tinder. Часть девушек доставку оплатила — избранники после этого переставали выходить на связь.

— Если в отношении какого-либо гражданина совершено преступление, каждый из пострадавших вправе обратиться с заявлением в любой территориальных орган внутренних дел, — рассказал 42.TUT.BY Вадим Устинович, начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Беларуси. — Говорить о какой-либо перспективе раскрытия преступления мне трудно. Представляет огромную сложность установление конечного исполнителя этого преступления.

По словам Вадима Викторовича, во время общения с незнакомцами нужно быть внимательным, чтобы не попасться мошенникам.

— Если начинаются просьбы об оказании какой-то материальной помощи это сразу должно насторожить. Фразы о том, что это во имя любви на возможную жертву не должны действовать. Еще нужно обратить внимание на манеру разговора — часто злоумышленники используют онлайн-переводчики.