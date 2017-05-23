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Отдание Пасхи: Православная церковь 25 мая отметит Вознесение Господне
24.05.2017 17:35 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мая — Sputnik. Православная церковь 25 мая отметит один из двунадесятых праздников — Вознесение Господне, который всегда приходится на четверг и отмечается на сороковой день после Пасхи, сообщили в Белорусском экзархате.
Накануне Вознесения Господня, 24 мая в православных храмах пройдет всенощное бдение. Патриарший экзарх вся Беларуси, митрополит Минский и Заславский Павел в 18.00 в Свято-Духовом соборе Минска начнет праздничное богослужение.
© Sputnik Илья Питалев
Божественная литургия 25 мая начнется в 10.00 в главном православном соборе Беларуси, в ней примет участие предстоятель БПЦ.
Белые одежды
Согласно писанию, спустя 40 дней после
Службы в храмах в этот день отличаются особой торжественностью, священники надевают не красные, как весь пасхальный период, а белые одежды, которые символизируют белоснежные одежды, в которых Иисус вознесся на облака.
Также в день отдания Пасхи прихожане перестают здороваться друг с другом словами "Христос Воскресе! Воистину Воскресе!", как это они делали все 40 дней, начиная с пасхальной ночи.
Пасхальный период 2017 года завершается Крестным ходом, рассказали священнослужители.
Табу
Отвечая на вопрос о том, что нельзя делать на Вознесение Господне, священнослужители отметили, что ни в коем случае в этот день нельзя печалиться — это светлый праздник, нужно сходить на торжественное богослужение. Также, по словам собеседников агентства, несмотря на то, что это двунадесятый праздник, работать в этот день можно. Отдание Пасхи всегда приходится на четверг, уточнили они.
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Богослужения в день Вознесения Господня отличаются особенной торжественностью, духовенство облачиться в белые одежды.
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