ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отдание Пасхи: Православная церковь 25 мая отметит Вознесение Господне

24.05.2017 17:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 24 мая — Sputnik. Православная церковь 25 мая отметит один из двунадесятых праздников — Вознесение Господне, который всегда приходится на четверг и отмечается на сороковой день после Пасхи, сообщили в Белорусском экзархате.

Накануне Вознесения Господня, 24 мая в православных храмах пройдет всенощное бдение. Патриарший экзарх вся Беларуси, митрополит Минский и Заславский Павел в 18.00 в Свято-Духовом соборе Минска начнет праздничное богослужение.

Отдание Пасхи: Православная церковь 25 мая отметит Вознесение Господне
© Sputnik Илья Питалев
Мощи Николая Чудотворца впервые прибыли в Москву

Божественная литургия 25 мая начнется в 10.00 в главном православном соборе Беларуси, в ней примет участие предстоятель БПЦ.

Белые одежды

Согласно писанию, спустя 40 дней после Пасхи Иисус в последний раз явился своим ученикам, благословил их и вознесся на небеса. Тем самым завершилось земное служение Спасителя. День Вознесения Господня также еще называется днем отдания Пасхи, в этот день Пасха заканчивается.

Службы в храмах в этот день отличаются особой торжественностью, священники надевают не красные, как весь пасхальный период, а белые одежды, которые символизируют белоснежные одежды, в которых Иисус вознесся на облака.

Также в день отдания Пасхи прихожане перестают здороваться друг с другом словами "Христос Воскресе! Воистину Воскресе!", как это они делали все 40 дней, начиная с пасхальной ночи.

Пасхальный период 2017 года завершается Крестным ходом, рассказали священнослужители.

Табу

Отвечая на вопрос о том, что нельзя делать на Вознесение Господне, священнослужители отметили, что ни в коем случае в этот день нельзя печалиться — это светлый праздник, нужно сходить на торжественное богослужение. Также, по словам собеседников агентства, несмотря на то, что это двунадесятый праздник, работать в этот день можно. Отдание Пасхи всегда приходится на четверг, уточнили они.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Богослужения в день Вознесения Господня отличаются особенной торжественностью, духовенство облачиться в белые одежды.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Купил замечательную вещицу". Как через сайты знакомств белорусок "разводят" на деньги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика