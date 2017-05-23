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Белорусское машиностроение обещают "подкормить" 17,5 миллиардами

24.05.2017 18:33 — Разное | Ежедневник  
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Белорусское машиностроение обещают "подкормить" 17,5 миллиардами

До 2030 года в развитие машиностроительного комплекса в Беларуси планируется вложить 17,5 млрд рублей, сообщил сегодня, 24 мая, министр промышленности Виталий Вовк.

"Для повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции в Беларуси разработана стратегия развития машиностроения на 2017-2020 годы и в перспективе до 2030 года. Объемы финансирования реализации стратегии оцениваются в 17,5 млрд рублей", - отметил министр, сообщает БЕЛТА.

Виталий Вовк заявил, что эта сумма включает собственные средства, кредиты и займы банков, кредитные ресурсы Китая, средства централизованного инновационного фонда и средства республиканского бюджета. Деньги будут выделяться предприятиям на 2017-2030 годы.

Говоря о развитии предприятий и холдингов, министр отметил, что к примеру, холдинг "Амкодор" будет вкладывать средства в создание новых производств, одним из которых будет новый завод приборостроительной техники в Колодищах.

БелАЗу в соответствии с планами стратегии Минпрома выделят финансирование на развитие производства самосвалов грузоподъемностью от 90 до 450 т и другие проекты.

"На "Гомсельмаше" в ближайшем будущем планируют создать совместно с частными предприятиями весь ряд техники для возделывания и обработки земли", - сказал Виталий Вовк. Министр также сообщил, что на МТЗ рассматривается проект глубокой модернизации.

 
 
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До 2030 года в развитие машиностроительного комплекса в Беларуси планируется вложить 17,5 млрд рублей, сообщил сегодня, 24 мая, министр промышленности Виталий Вовк.

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