



Беларусь предлагает создать в Египте совместные сборочные производства автомобилей различного назначения, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко 23 мая на встрече с египетской делегацией.

"Мы уже приступили к реализации достигнутых ранее договоренностей. Машинокомплекты тракторов отгружены на совместное предприятие - со дня на день они прибудут, и начнется сборка тракторов. Кроме того, мы готовы открыть сборочное производство автомобилей самого разного назначения - грузовых, самосвалов, автобусов", - сказал Владимир Семашко, передает БЕЛТА .

По его словам, Беларусь заинтересована собирать в Египте сельскохозяйственную технику, соответствующие договоренности уже достигнуты. "Эта техника абсолютно конкурентоспособна, - заверил вице-премьер. - Мы 100% техники для всех необходимых культур производим у себя, закрываем полностью потребность нашей страны. И это уже существенная статья экспорта. Мы надеемся, что и вам понравится эта техника". Владимир Семашко не стал скрывать, что Беларусь, открывая СП в Египте, рассчитывает закрепиться не только на египетском рынке, но и на большей части Африканского континента.

"Надеемся, что наша техника там приживется. И это будет благо и для нас, и для вас", - подчеркнул вице-премьер.

Владимир Семашко предложил египетской стороне рассмотреть возможность покупки белорусских продуктов питания, в частности молочной продукции, при этом он считает целесообразным не останавливаться на простой торговле, а перейти к кооперации. Вице-премьер отметил долгосрочный характер белорусско-египетского сотрудничества, которое началось еще во времена Советского Союза.

"У нас есть определенные позиции и устоявшийся товарооборот. Но, когда мы читаем, что товарооборот за 2016 год составил всего лишь 57,8 млн долларов, меня это не радует. Мы считаем, что это мизерные цифры, которые не соответствуют потенциалу. Тем более что наши экономики во многом взаимодополняющие: нам есть что вам предложить на выгодных для вас условиях, а нам есть что у вас купить", - сказал Владимир Семашко.