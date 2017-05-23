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Forbes составил список крупнейших публичных компаний мира Global 2000

24.05.2017 21:02 — Разное | Ежедневник  
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Forbes составил список крупнейших публичных компаний мира Global 2000

На первых строчках расположились холдинги из Китая и США. В рейтинге представлены 27 предприятий из России, лидируют «Газпром» и Сбербанк.

Forbes опубликовал новый список 2 тыс. крупнейших публичных компаний мира Global 2000, в него вошли фирмы из 58 стран, их суммарный доход составляет 35,3 трлн долларов, прибыль — 2,5 трлн долларов. Совокупная рыночная стоимость компаний, вошедших в список, составляет 48,8 трлн долларов. Активы участников рейтинга оцениваются суммарно в 169,1 трлн долларов. Эти показатели выше по сравнению с прошлогодними, рыночная капитализация выросла на 10%, сообщает РБК.

При составлении списка учитывались показатели дохода, прибыли, активов и рыночной стоимости.

На первом месте расположился Индустриальный и коммерческий банк Китая (ICBC), за ним следуют Строительный банк Китая, Berkshire Hathaway (США), JPMorgan Chase (США), Wells Fargo (США), Сельскохозяйственный банк Китая, Bank of America, Bank of China, Apple и Toyota Motor (делят 9-е место). Всего, как отмечает Forbes, компании из США и Китая занимают более 40% мест, несмотря на замедление роста ВВП в этих странах.

 
 
 
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На первых строчках расположились холдинги из Китая и США. В рейтинге представлены 27 предприятий из России, лидируют «Газпром» и Сбербанк.

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