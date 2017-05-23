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КХЛ с нового сезона сократила состав участников на 2 клуба
Сегодня состоялось заседание совета директоров КХЛ, на котором были утверждены основные направления развития Континентальной хоккейной лиги и состав участников следующего чемпионата, сообщает официальный
В сезоне-2017/18 состав участников чемпионата КХЛ сократится на две команды.
В связи с тем, что хорватский «Медвешчак» из Загреба не подал соответствующие документы для участия в следующем сезоне, а новокузнецкий «Металлург» замкнул рейтинг клубов по всем параметрам, члены совета директоров утвердили состав участников следующего чемпионата КХЛ без этих команд.
В минувшем сезоне «Медвешчак» после утраты шансов на выход в плей-офф устроил массовую распродажу игроков и еле наскребал хоккеистов для участия в матчах на финише регулярного чемпионата.
Новокузнецкий «Металлург» из-за нехватки финансирования полностью отказался от легионеров, за команду выступали в основном молодые игроки, и она заняла последнее место в лиге. Упала и посещаемость матчей команды.
Но в то же время Новокузнецк считается кузницей талантов и регулярно поставляет способных игроков для более состоятельных клубов КХЛ.
Дмитрий Чернышенко, президент КХЛ:
— Стратегическое планирование — важный элемент функционирования современной спортивной лиги. Направления среднесрочного развития КХЛ начали разрабатываться ещё осенью прошлого года в связи с успешной реализацией стратегии, принятой в феврале 2015-го. Нам удалось собрать и проанализировать огромный объём информации и мнений различных представителей хоккейной общественности. Это позволило сформировать концепцию, которая получила одобрение со стороны Правления и Совета директоров и к концу года будет представлена в формате полновесной стратегии на период до 2023 года.
Состав участников чемпионата КХЛ-2017/18
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Сегодня состоялось заседание совета директоров КХЛ, на котором были утверждены основные направления развития Континентальной хоккейной лиги и состав участников...
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