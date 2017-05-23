КХЛ с нового сезона сократила состав участников на 2 клуба

Сегодня состоялось заседание совета директоров КХЛ, на котором были утверждены основные направления развития Континентальной хоккейной лиги и состав участников следующего чемпионата, сообщает официальный сайт КХЛ.

В сезоне-2017/18 состав участников чемпионата КХЛ сократится на две команды.

В связи с тем, что хорватский «Медвешчак» из Загреба не подал соответствующие документы для участия в следующем сезоне, а новокузнецкий «Металлург» замкнул рейтинг клубов по всем параметрам, члены совета директоров утвердили состав участников следующего чемпионата КХЛ без этих команд.

В минувшем сезоне «Медвешчак» после утраты шансов на выход в плей-офф устроил массовую распродажу игроков и еле наскребал хоккеистов для участия в матчах на финише регулярного чемпионата.

Новокузнецкий «Металлург» из-за нехватки финансирования полностью отказался от легионеров, за команду выступали в основном молодые игроки, и она заняла последнее место в лиге. Упала и посещаемость матчей команды.

Но в то же время Новокузнецк считается кузницей талантов и регулярно поставляет способных игроков для более состоятельных клубов КХЛ.

Дмитрий Чернышенко, президент КХЛ:

— Стратегическое планирование — важный элемент функционирования современной спортивной лиги. Направления среднесрочного развития КХЛ начали разрабатываться ещё осенью прошлого года в связи с успешной реализацией стратегии, принятой в феврале 2015-го. Нам удалось собрать и проанализировать огромный объём информации и мнений различных представителей хоккейной общественности. Это позволило сформировать концепцию, которая получила одобрение со стороны Правления и Совета директоров и к концу года будет представлена в формате полновесной стратегии на период до 2023 года.

Состав участников чемпионата КХЛ-2017/18

Дивизион Боброва Дивизион Тарасова «Динамо» (Минск) «Витязь» (Подмосковье) «Динамо» (Рига) «Динамо» (Москва) «Йокерит» (Хельсинки) «Локомотив» (Ярославль) СКА (Санкт-Петербург) «Северсталь» (Череповец) «Слован» (Братислава) «Торпедо» (Нижегородская область) «Спартак» (Москва) ХК «Сочи» (Сочи) ЦСКА (Москва)

Дивизион Харламова Дивизион Чернышёва «Автомобилист» (Екатеринбург) «Авангард» (Омская область) «Ак Барс» (Казань) «Адмирал» (Владивосток) «Лада» (Тольятти) «Амур» (Хабаровск) «Металлург» (Магнитогорск) «Барыс» (Астана) «Нефтехимик» (Нижнекамск) «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) «Трактор» (Челябинск) «Салават Юлаев» (Уфа) «Югра» (Ханты-Мансийск) «Сибирь» (Новосибирская область)