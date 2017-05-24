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СК опубликовал кадры с места столкновения "Нивы" и "Фокуса"

24.05.2017 21:06 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Авария, которая стала смертельной для 17-летней девушки, произошла в среду днем на трассе Богушевск — Коковчино. 21-летняя водитель Ford Focus выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с ВАЗ 2121, которым управлял пожилой житель Сенненского района.

СК опубликовал кадры с места столкновения "Нивы" и "Фокуса"
© Pixabay
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В результате погибла пассажирка, находившаяся на переднем сиденье Focus. Еще два человека из салона Ford были госпитализированы. Также в больницу попали водитель и 40-летний пассажир "Нивы".

На кадрах, снятых сотрудниками Следственного комитета, видны серьезные повреждения боковой части Focus, и переда внедорожника, что указывает, на какие места пришелся удар.

По факту ДТП УСК по Витебской области возбудил уголовное дело. Обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.

 
 
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Сотрудники УСК по Витебской области работают на месте столкновения двух автомобилей в Витебской области. Смотрите кадры с места ДТП.

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