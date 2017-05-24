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СК опубликовал кадры с места столкновения "Нивы" и "Фокуса"
24.05.2017 21:06 — Разное | Sputnik Беларусь
Авария, которая стала смертельной для 17-летней девушки,
В результате погибла пассажирка, находившаяся на переднем сиденье Focus. Еще два человека из салона Ford были госпитализированы. Также в больницу попали водитель и 40-летний пассажир "Нивы".
На кадрах, снятых сотрудниками Следственного комитета, видны серьезные повреждения боковой части Focus, и переда внедорожника, что указывает, на какие места пришелся удар.
По факту ДТП УСК по Витебской области возбудил уголовное дело. Обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.
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Сотрудники УСК по Витебской области работают на месте столкновения двух автомобилей в Витебской области. Смотрите кадры с места ДТП.
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