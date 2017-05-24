Авария, которая стала смертельной для 17-летней девушки, произошла в среду днем на трассе Богушевск — Коковчино . 21-летняя водитель Ford Focus выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с ВАЗ 2121, которым управлял пожилой житель Сенненского района.



© Pixabay Байкер на Suzuki вылетел в кювет в Новогрудском районе

В результате погибла пассажирка, находившаяся на переднем сиденье Focus. Еще два человека из салона Ford были госпитализированы. Также в больницу попали водитель и 40-летний пассажир "Нивы".

На кадрах, снятых сотрудниками Следственного комитета, видны серьезные повреждения боковой части Focus, и переда внедорожника, что указывает, на какие места пришелся удар.

По факту ДТП УСК по Витебской области возбудил уголовное дело. Обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.