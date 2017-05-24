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Видео: схватка черных мамб на поле для гольфа в ЮАР
24.05.2017 21:02 — Разное | Sputnik Беларусь
Гольфисты, игравшие на поле возле Национального парка Крюгера в ЮАР, стали свидетелями необычной потасовки, участниками которой стали две черные мамбы. Видео в сеть выложила Кара Трехерн. Она рассказала, что изначально приняла змей за плюющуюся кобру, но присмотревшись, поняла, что это мамбы. Позже Трехерн поняла, в чем дело, и позвала других гольфистов понаблюдать за происходящим.
"Мы решили объехать их и направиться сразу к следующей лунке", — рассказала она.
Когда спортсмены проехали змей, уставшие от драки мамбы разделились и уползли в кусты.
Черная мамба — африканская змея, вырастающая до трех метров в длину. Ее яд считается очень опасным. Без противоядия летальный исход неизбежен.
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Черные мамбы подрались на поле для гольфа в ЮАР. Смотрите видео схватки рептилий, которое сняли сами гольфисты.
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