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В Москве простятся с легендарным комментатором Владимиром Перетуриным

25.05.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Белорусский комментатор Владимир Новицкий знал Владимира Перетурина с начала 80-х годов, когда сам делал первые шаги на комментаторской стезе и считал старшего коллегу примером для подражания. Своими воспоминаниями Владимир Новицкий поделился на радио Sputnik Беларусь.

"Его манера ведения репортажей была очень мне близка и понятна. Очень ироничная со своеобразным чувством юмора, незатасканными штампами и клише, свежий лексикон и нестандартный взгляд на футбольные матчи, все это в такой степени подкупало и до сих пор хранится в памяти", — рассказал Новицкий на радио Sputnik Беларусь.

Кроме того, по словам Новицкого, в репортажах Владимира Перетурина подкупало его знание предмета изнутри и множества тонкостей (Владимир Иванович сам в прошлом был футболистом), причем все это звучало не в назидательном ключе.

"Это не комментатор-зануда, это собеседник, который всегда умел найти нестандартный подход", —, отметил собеседник Sputnik.

У Владимира Новицкого была возможность поработать вместе с Владимиром Перетуриным, когда в 1990 году 6-ти советским комментаторам было поручено вести репортажи с Чемпионата мира в Италии.

"Я убедился в том, что образ с экрана абсолютно совпадает с реальным человеком. Он такой же простой и доступный. Тот, кто ни в чем не считает себя выше умнее или грамотнее остальных. Меня подкупила его простота, его умный, дружеский подход и взгляд на вещи в разных, в том числе и бытовых ситуациях. Безумно жалко, что Владимир Иванович ушел из жизни", — сказал Новицкий.

Ранее стало известно, что телекомментатор и бывший футболист Владимир Перетурин перенес два инсульта и последние пять лет был прикован к постели.

Владимир Перетурин в качестве футболиста выступал за кировское и ленинградское "Динамо", ленинградский "Автомобилист" и рыбинский "Сатурн", после завершения карьеры стал телекомменатором. На советском и российском телевидении журналист комментировал крупнейшие соревнования по футболу и другим видам спорта, работал на Олимпийских играх. С 1980 года начал вести телепередачу "Футбольное обозрение", всего в эфир вышло более 900 выпусков.

Беседу с телекомментатором, заслуженным деятелем культуры Беларуси Владимиром Новицким слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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