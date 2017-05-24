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Гранты USAID: как США сокращают "помощь" странам экс-СССР
25.05.2017 13:08 — Разное | Sputnik Беларусь
USAID подразумевает выделение грантов на поддержку торговли, сельского хозяйства, здравоохранения, развития демократии и в некоторых других отраслях. Большая часть выделяемых Беларуси в рамках программы средств направлялись на "развитие гражданского общества".
Еще в рамках предвыборной кампании Трамп обещал отказаться от вмешательства в другие страны и манифестировал позицию "сначала Америка", в рамках которой он предлагал прекратить тратить деньги на развивающиеся страны и сохранять средства в США.
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В американском бюджете на следующий год не предусмотрены средства на выделение грантов "развитию гражданского общества" в Беларуси. Смотрите на инфографике Sputnik...
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