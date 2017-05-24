USAID подразумевает выделение грантов на поддержку торговли, сельского хозяйства, здравоохранения, развития демократии и в некоторых других отраслях. Большая часть выделяемых Беларуси в рамках программы средств направлялись на "развитие гражданского общества".

Еще в рамках предвыборной кампании Трамп обещал отказаться от вмешательства в другие страны и манифестировал позицию "сначала Америка", в рамках которой он предлагал прекратить тратить деньги на развивающиеся страны и сохранять средства в США.