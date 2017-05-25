Шутки, проблемы горожан, пейзажи. Что минские чиновники публикуют в соцсетях

В последнее время представители администраций минских районов стали активнее общаться в соцсетях. В официальных группах можно рассказать о проблеме, узнать о судьбе обращения и даже найти шутки об отключении воды. 42.TUT.BY собрал ссылки на официальные аккаунты столичных районов и изучил, как чиновники общаются со своими подписчиками.

Центральный район

Одноклассники , ВКонтакте , Facebook , Twitter , Instagram





Администрация этого района ведет аккаунты сразу в пяти соцсетях. В Instagram появляются в основном фото с официальных встреч с участием главы района — Игоря Бузовского. Зато в группе «ВКонтакте» вовсю выбирают лучшего дворника — пока идет сбор заявок, а в июне начнется голосование.

Активнее всего чиновники общаются в Twitter: отвечают на вопросы пользователей и публикуют результаты рассмотрения обращений.





Партизанский район

Одноклассники , ВКонтакте , Facebook , Twitter





Партизанский район можно добавить в друзья — в «Одноклассниках», Facebook и «ВКонтакте» его аккаунты оформлены как учетные записи человека. На страницах публикуют местные новости — например, о высадке клумбы в виде эмблемы района или о визите министра образования в колледж машиностроения. А вот Twitter, похоже, забросили — последняя запись в нем появилась в январе.

Заводской район

Одноклассники , ВКонтакте





У Заводского больше тысячи друзей «ВКонтакте» — это рекорд среди минских районов. В обоих официальных аккаунтах администрация публикует ссылки на местные новости. В «Одноклассниках» как минимум дважды пытались устроить опрос — об эффективности профилактики органов внутренних дел и коррупции. Правда, ответов оказалось совсем мало.





Московский район

Одноклассники , ВКонтакте , Facebook , Twitter , Instagram





В Twitter, Facebook и «ВКонтакте» района публикуют местные новости и анонсы — например, о прямых линиях чиновников и районных праздниках. В Instagram — пейзажи (правда, последний снимок вышел еще в прошлом году). Официальный аккаунт в «Одноклассниках» не обновляли уже больше года.

Самое живое сообщество администрации — «ВКонтакте», в нем вдобавок к новостям встречаются перепосты городских фото и шуток. Например, есть такая : «Вообще, горячую воду отключают на две недели, чтобы вы друг к другу в гости ходили, демографическую проблему решали, а вы со своими тазиками…»

Фрунзенский район

Одноклассники , ВКонтакте





В двух официальных аккаунтах администрации можно найти анонсы местных ярмарок, акций и семинаров, а также отчеты с официальных мероприятий.

Некоторые горожане пишут о своих проблемах прямо на стене сообщества «ВКонтакте»: кто-то потерял ключ, кто-то остался недоволен выбором детского сада. На такие записи администрация отвечает — одним сразу помогают, а другим советуют обратиться к нужному специалисту.





Первомайский район

Одноклассники , ВКонтакте





В соцсетях Первомайского района публикаций не появлялось уже больше года. Пока записи делали, здесь рассказывали о местных акциях и праздниках, «ВКонтакте» публиковали даже тематические песни про Минск.

У администраций трех оставшихся районов Минска — Октябрьского, Ленинского и Советского — аккаунтов в соцсетях не нашлось. Зато Мингорисполком общается через соцсети с горожанами уже больше двух лет. Обратиться к городским властям можно в Twitter или Facebook.