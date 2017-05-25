У таджикистанского антикоррупционера нашли бункер с золотом, 19 миллионами долларов и джипами

В Таджикистане в доме родителей старшего следователя антикоррупционного органа Фирдавса Ниёзбадалова найден бункер, в котором хранились 19 миллионов долларов, мешки с золотом, драгоценными камнями и шесть автомобилей «Джип». Об этом сообщило таджикское издание «Ахбор».







Фото akhbor.com

Тайник был обнаружен в городе Бустон (бывший Чкаловск) во время обыска владений родителей Ниезбадалова сотрудниками ГКНБ (Госкомитета национальной безопасности Таджикистана).



Фото akhbor.com

Ниезбадалов — зять бывшего секретаря Совета национальной безопасности Амиркула Азимова. Тайник был в доме отца, Абдугаффора Ниёзбадалова, бывшего заместителя прокурора Согдийской области. Его просторный особняк состоит из шести домов с камерами видеонаблюдения, подземными гаражами и, как показал владелец — с бункером.

По данным свидетелей, старший Ниёзбадалов добровольно показал следователям вход в бункер, который был практически незаметен.

Его супруга Фирдавса Ниёзбадалова оказала яростное сопротивление следователям и угрожала самосожжением. Женщина всячески выгораживала сына, заявляя, что все найденное принадлежит им с мужем. Об этом рассказали изданию многочисленные свидетели, толпившиеся у дома «знати».

Множество свидетелей, собравшихся возле особняка видели, как из него выносили несколько мешков с долларами, золотом и драгоценными камнями, а также выкатывали шесть автомобилей «Джип».



Часть денег скрывалась под бетоном. Фото akhbor.com

В настоящее время в Таджикистане проводится серия арестов бывших и действующих сотрудников антикоррупционного ведомства.