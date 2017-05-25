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У таджикистанского антикоррупционера нашли бункер с золотом, 19 миллионами долларов и джипами
В Таджикистане в доме родителей старшего следователя антикоррупционного органа Фирдавса Ниёзбадалова найден бункер, в котором хранились 19 миллионов долларов, мешки с золотом, драгоценными камнями и шесть автомобилей «Джип». Об этом
Тайник был обнаружен в городе Бустон (бывший Чкаловск) во время обыска владений родителей Ниезбадалова сотрудниками ГКНБ (Госкомитета национальной безопасности Таджикистана).
Ниезбадалов — зять бывшего секретаря Совета национальной безопасности Амиркула Азимова. Тайник был в доме отца, Абдугаффора Ниёзбадалова, бывшего заместителя прокурора Согдийской области. Его просторный особняк состоит из шести домов с камерами видеонаблюдения, подземными гаражами и, как показал владелец — с бункером.
По данным свидетелей, старший Ниёзбадалов добровольно показал следователям вход в бункер, который был практически незаметен.
Его супруга Фирдавса Ниёзбадалова оказала яростное сопротивление следователям и угрожала самосожжением. Женщина всячески выгораживала сына, заявляя, что все найденное принадлежит им с мужем. Об этом рассказали изданию многочисленные свидетели, толпившиеся у дома «знати».
Множество свидетелей, собравшихся возле особняка видели, как из него выносили несколько мешков с долларами, золотом и драгоценными камнями, а также выкатывали шесть автомобилей «Джип».
В настоящее время в Таджикистане проводится серия арестов бывших и действующих сотрудников антикоррупционного ведомства.
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В Таджикистане идут аресты "антикоррупционеров".
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