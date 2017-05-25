ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мастер депо станции "Борисов" приговорен к 4 годам лишения свободы за взяточничество

26.05.2017 21:07 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Мастер депо станции "Борисов" приговорен к 4 годам лишения свободы за взяточничество
Фото из архива

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Борисовского района вынес приговор в отношении жителя деревни Остров, работающего мастером пункта технического обслуживания станции "Борисов" Минского вагонного депо транспортного республиканского унитарного предприятия "Минское отделение Белорусской железной дороги". Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном суде.

По данным следствия, мастер депо станции "Борисов" в течение нескольких лет использовал служебные полномочия в корыстных целях. За благоприятное решение вопросов по поводу прогулов и иных проступков работников он путем обмана подстрекал их к передаче взятки якобы вышестоящему руководству. Так, за непривлечение к дисциплинарной и административной ответственности подчиненного, который находился на рабочем месте пьяным, получил в качестве взятки $200. Кроме того, перед истечением контракта одного из работников склонил последнего передать ему за продление как посреднику $750.

Мужчина признан виновным в подстрекательстве к даче взятки, мошенничестве, в принятии должностным лицом для себя материальных ценностей, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за попустительство по службе и др.

Окончательно фигуранту назначено 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества и с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных обязанностей, на срок 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За благоприятное решение вопросов по поводу прогулов и иных проступков работников он путем обмана подстрекал их к передаче взятки якобы вышестоящему руководству.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
«Белкельме» признано банкротом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2017
Белорусская военная газета
26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика