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26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Борисовского района вынес приговор в отношении жителя деревни Остров, работающего мастером пункта технического обслуживания станции "Борисов" Минского вагонного депо транспортного республиканского унитарного предприятия "Минское отделение Белорусской железной дороги". Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном суде.

По данным следствия, мастер депо станции "Борисов" в течение нескольких лет использовал служебные полномочия в корыстных целях. За благоприятное решение вопросов по поводу прогулов и иных проступков работников он путем обмана подстрекал их к передаче взятки якобы вышестоящему руководству. Так, за непривлечение к дисциплинарной и административной ответственности подчиненного, который находился на рабочем месте пьяным, получил в качестве взятки $200. Кроме того, перед истечением контракта одного из работников склонил последнего передать ему за продление как посреднику $750.

Мужчина признан виновным в подстрекательстве к даче взятки, мошенничестве, в принятии должностным лицом для себя материальных ценностей, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за попустительство по службе и др.

Окончательно фигуранту назначено 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества и с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных обязанностей, на срок 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-